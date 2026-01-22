Τα θετικά οικονομικά στοιχεία οδηγούν σε άνοδο τη Wall Street

Η ανακοίνωση θετικών μακροοικονομικών στοιχείων από την μία πλευρά και η χαλάρωση των ανησυχιών για τη Γροιλανδία, από την άλλη οδήγησαν τους βασικούς δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης σε άνοδο και σε μια ευρύτερη ανάκαμψη της αγοράς.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο κατά 0,92% στις 49.530,38 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,67% στις 6.921,84 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq παρουσιάζει άνοδο 0,99%, στις 23.456,394 μονάδες, λαμβάνοντας ώθηση από τα κέρδη των Nvidia, Microsoft και Meta Platforms.

Πριν από αυτή τη συνεδρίαση της Πέμπτης , οι επενδυτές αξιολόγησαν σημαντικά οικονομικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν σε μεγάλο βαθμό ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε μια λογική κατάσταση.

Η εβδομαδιαία ανακοίνωση των αρχικών αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας την Πέμπτη έδειξε ότι ο αριθμός των πολιτών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας διατήρησε σταθερό ρυθμό αύξησης των θέσεων εργασίας τον Ιανουάριο.

Οι αρχικές αιτήσεις για κρατικές επιδοματικές παροχές ανεργίας αυξήθηκαν κατά 1.000 σε 200.000, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ την Πέμπτη. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει 210.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

Επιπρόσθετα το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου αυξήθηκε κατά 4,4% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας την πρόβλεψη του 4,3% και σημειώνοντας άλμα από την αύξηση του 3,8% που παρατηρήθηκε το προηγούμενο τρίμηνο.

Σημειώνεται ότι η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, με τις αγορές να αναμένουν γενικά ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, παρά την έντονη πίεση από τον Λευκό Οίκο για μείωση.

Οι μετοχές είχαν ήδη αρχίσει να ανεβαίνουν μετά την ομιλία του Αμερικανού προέδρου στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, όπου δήλωσε ότι δεν θα προχωρούσε στην απόκτηση της Γροιλανδίας δια της βίας. Οι δείκτες S&P 500, Dow και Nasdaq σημείωσαν άνοδο άνω του 1%. Ο δείκτης Russell 2000 των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο περίπου 2% και έκλεισε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

'Ετσι προκλήθηκε μια σημαντική ανατροπή σε σχέση με την Τρίτη, όταν οι απειλές του Τραμπ για την επιβολή δασμών κατέστησαν καταλύτη για την πώληση αμερικανικών μετοχών, καθώς οι μετοχές και το δολάριο δέχθηκαν πιέσεις και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εκτοξεύτηκαν.

«Η κρίση στη Γροιλανδία φαίνεται να εκτονώνεται και να αντιστρέφει την πρόσφατη πτώση των τιμών, αν και οι λεπτομέρειες σχετικά με το πλαίσιο της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί», δήλωσε στο CNBC ο Eric Teal, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Comerica Wealth Management. Ανέφερε, ακόμη, ότι η ανάκαμψη προκάλεσε σημαντικά κέρδη σε παραδοσιακούς τομείς αξίας, όπως οι χρηματοοικονομικές και οι ενεργειακές μετοχές.

Την Πέμπτη, η πρωθυπουργός της Δανίας Mette Frederiksen χαρακτήρισε τη συζήτηση του Τραμπ με τον Ρούτε για την ασφάλεια στην Αρκτική ως «καλή και φυσική» και δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με το σχέδιο αντιπυραυλικής άμυνας «Golden Dome». Ωστόσο, τόνισε ότι η κυριαρχία δεν είναι διαπραγματεύσιμη.