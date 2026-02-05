Στο «κόκκινο» τα ασιατικά χρηματιστήρια με αρνητικό πρωταγωνιστή τις τεχνολογικές μετοχές

Πτώση εμφάνισαν για την Πέμπτη τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ασίας, «ακολουθώντας» το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές λόγω των ανησυχιών για τον κλάδο της τεχνολογίας και με «αιχμή» τους προβληματισμούς των επενδυτών για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη ο τεχνολογικός Nasdaq στις ΗΠΑ έκλεισε με απώλειες 1,5% καθώς αυξάνονται οι φοβίες των αναλυτών για «κορεσμό» στο ράλι των μετοχών της AI. Σε αυτό το πλαίσιο, η Aphabet (μητρική της Google) ανακοίνωσε πως θα αυξήσει σημαντικά πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών τις δαπάνες της για το 2026, σχεδόν διπλάσιες συγκριτικά με το 2025.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μετοχές μεγάλων τεχνολογικών ομίλων της Ασίας, όπως η Softbank και η Panasonic, σημείωσαν πτώση άνω του 5% την Πέμπτη.

Στις πολιτικές εξελίξεις, το ενδιαφέρον βρίσκεται στις εκλογές της Ιαπωνίας την προσεχή Κυριακή, που αναμένεται να αναδείξουν πρωθυπουργό στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου την Σαναέ Τακαΐτσι. Οι αναλυτές εξετάζουν το κατά πόσο οι αναφορές της τελευταίας για αύξηση των δαπανών θα μπορούσαν να ασκήσουν περαιτέρω πιέσεις στα δημοσιονομικά της Ιαπωνίας.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία υποχώρησε 0,73% στις 53.895 μονάδες, ο ASX/200 στην Αυστραλία έχασε 0,43% στις 8.889 μονάδες και ο Kospi στη Νότια Κορέα διολίσθησε 3,86%, μετά από τα ιστορικά υψηλά των προηγούμενων ημερών.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite έπεσε 0,64% στις 4.075 μονάδες, ο Shenzhen Component απώλεσε 1,4% στις 13.952 μονάδες και ο CSI300 έχασε 0,6% στις 4.670 μονάδες.