Ράλι στις ασιατικές αγορές μετά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Μεγάλη άνοδο κατέγραψαν την Τετάρτη τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ασίας, εν μέσω ενός ιδιαίτερα θετικού κλίματος στις διεθνείς αγορές μετά από τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν και πρόσθεσε πως η Τεχεράνη συμφώνησε στην άμεση και ασφαλή επαναλειτουργία της κίνησης της εμπορικής κίνησης στα Στενά του Ορμούζ.

Υπό αυτό το πρίσμα οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πτώση άνω του 10%, σε ένα σημάδι υποχώρησης των ενεργειακών πιέσεων στην παγκόσμια οικονομία.

Μένει να φανεί το κατά πόσο η κατάπαυση του πυρός θα διατηρηθεί και το εάν η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και το Ιράν θα θέσει τέλος στη γεωπολιτική αβεβαιότητα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, που προκάλεσε μεγάλες απώλειες στα περισσότερα assets από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

«Φαντάζει εύλογο ότι το χειρότερο της σύγκρουσης μπορεί πλέον να έχει περάσει/ Οι αγορές μπορούν να ανησυχήσουν για τις περιπλοκές αργότερα. Προς το παρόν, τους έχει δοθεί το πράσινο φως για ανάκαμψη» δήλωσε ο Ματ Σίμπσον, ανώτερος αναλυτής αγοράς στη StoneX, σύμφωνα με το Reuters.

Στην κίνηση των δεικτών, o Nikkei στην Ιαπωνία κέρδισε 5,4% στις 56.327 μονάδες και ο Kospi στη Νότια Κορέα ενισχύθηκε 6,8% στις 5.872 μονάδες.

Στην Αυστραλία ο ASX/200 ανέβηκε 2,55% στις 8.951 μονάδες και ο Nifty 50 στην Ινδία ισχυροποιούταν 3,6% στις 23.963 μονάδες.

Άνοδος και στις μετοχές της Κίνας, με τον Shanghai Composite στο +2,5% και τις 3.988 μονάδες, τον Shenzhen Component στο +4,4% και τις 13.996 μονάδες και τον CSI 300 στο +3,3% και τις 4.589 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang σημείωνε κέρδη 3,1% στις 25.927 μονάδες.