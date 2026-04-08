Χρυσός: Σε υψηλό τριών εβδομάδων οι τιμές μετά την κατάπαυση του πυρός

Άνοδο 3% και 6% καταγράφουν τα futures σε χρυσό και ασήμι μετά τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ για δύο εβδομάδες εκεχειρία με το Ιράν, με το δολάριο να υποχωρεί.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός κινείται ανοδικά 3,1% στα 4.831,20 δολάρια ανά ουγγιά ενώ το ασήμι κερδίζει 6,2% στα 76,49 δολάρια την ουγγιά.

Στη spot αγορά ο χρυσός καταγράφει άνοδο 2% στα 4.799 δολάρια την ουγγιά ενώ το ασήμι κινείται ανοδικά 4,5% στα 76,27 δολάρια ανά ουγγιά.

Ράλι καταγράφουν και τα άλλα μέταλλα, με την πλατίνα να κινείται ανοδικά 4,1% στα 2.029 δολάρια και το παλλάδιο να κερδίζει 5,3% στα 1.535 δολάρια.

Το δολάριο υποχώρησε σχεδόν κατά 1% στις ασιατικές συναλλαγές την Τετάρτη, καθιστώντας το μέταλλο πολύτιμο για τους κατόχους άλλων νομισμάτων φθηνότερο.

Παρά την παραδοσιακή ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, είχε δεχθεί πιέσεις τον περασμένο μήνα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν απότομα, πυροδοτώντας ανησυχίες για τον πληθωρισμό και αυξάνοντας τις προσδοκίες ότι η Fed να διατηρήσει τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης την έκθεση του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) των ΗΠΑ τον Μάρτιο που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή, η οποία αναμένεται να παράσχει την πρώτη σαφή ένδειξη για τον αντίκτυπο της πρόσφατης αύξησης των τιμών της ενέργειας.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο γενικός πληθωρισμός θα έχει επιταχυνθεί σε μηνιαία βάση, κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους καυσίμων, περιπλέκοντας ενδεχομένως τις προοπτικές για την πολιτική της Fed.