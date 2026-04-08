Απώλειες 20% για το φυσικό αέριο μετά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Ραγδαία πτώση σημειώνει την Τετάρτη η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, μετά από την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και τις προσδοκίες των αγορών για τόνωση της ενεργειακής προσφοράς.

Μετά από τις 09:00 (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου υποχωρούσαν 18% στα 43,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έχοντας φτάσει πρόσκαιρα και στο -20%, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του Μαρτίου (λίγες μέρες μετά από την έναρξη του πολέμου).

Η συμφωνία για εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ενίσχυσε τις προσδοκίες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, της ιδιαίτερα κρίσιμης περιοχής για την παγκόσμια μεταφορά ενέργειας από την οποία διακινούνταν περίπου το του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου (προ του πολέμου).

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συμφώνησε να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν σε αντάλλαγμα για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης από το Ορμούζ από το Ιράν.

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι αυτό θα ήταν εφικτό μέσω συντονισμού με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, αν και δεν ανακοινώθηκαν λεπτομέρειες της συμφωνίας.