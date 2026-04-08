Bitcoin: Πάνω από τα $72.000 με φόντο την εκεχειρία στη Μ. Ανατολή

Το Bitcoin εκτινάχθηκε σε υψηλό τριών εβδομάδων αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων, οδηγώντας σε αύξηση των περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σημείωσε άνοδο 4,9%, φτάνοντας τα 72.738 $/BTC, το υψηλότερο επίπεδό του από τις 18 Μαρτίου, και διαπραγματευόταν κοντά στα 72.000 $/BTC στις 8:25 π.μ. στις 8 Απριλίου στη Σιγκαπούρη. Άλλα κρυπτονομίσματα σημείωσαν επίσης σημαντικά κέρδη, με το Ether να σημειώνει άνοδο 7,4% στα 2.273 $/ETH.



Οι τιμές του αργού πετρελαίου μειώθηκαν απότομα και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη αμερικανικών μετοχών σημείωσαν άνοδο μετά την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι θα ανοίξει ξανά το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ. Οι αγορές ήταν ασταθείς από τότε που ξέσπασαν οι συγκρούσεις, λόγω ανησυχιών ότι οι σοβαρές διαταραχές στις ροές πετρελαίου θα προκαλούσαν πληθωρισμό και θα επηρέαζαν την οικονομική ανάπτυξη.

Το Bitcoin έχει παραμείνει σχετικά σταθερό τις τελευταίες εβδομάδες, με ενδείξεις ότι η πίεση πώλησης από τα θεσμικά όργανα υποχωρεί. Τα εισηγμένα στις ΗΠΑ spot bitcoin ETFs προσέλκυσαν καθαρές εισροές 471,3 εκατομμυρίων δολαρίων στις 6 Απριλίου, από 22,3 εκατομμύρια δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα, μια απότομη αντιστροφή από τις εκροές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα. Τον Μάρτιο του 2026, αναμένονται καθαρές εισροές περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ETFs, μετά από τέσσερις συνεχόμενους μήνες καθαρών εκροών, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2025.