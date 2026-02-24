Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές εν μέσω του αβέβαιου εμπορικού τοπίου

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ευρωαγορές την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν το νέο οικονομικό τοπίο μετά την έναρξη ισχύος των νέων παγκόσμιων δασμών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με άνοδο 0,33% στις 629,77 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης καταγράφει άνοδο 0,12% στις 25.021,65 μονάδες. Ο FTSE 100 του Λονδίνου έχασε 0,04% στις 10.680,59 μονάδες. Ο CAC του Παρισιού έκλεισε ανοδικά κατά 0,26% στις 8.519,21 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 0,10% στις 46.651,72 μονάδες.

Νέο τοπίο δασμών

Οι νέοι παγκόσμιοι δασμοί του προέδρου Τραμπ τέθηκαν σε ισχύ σε επίπεδο 10% μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακύρωσε το μεγαλύτερο μέρος των προηγούμενων δασμών του, αυξάνοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί στο παγκόσμιο εμπορικό τοπίο.

Το επίπεδο του 10% ανακοινώθηκε μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων της Αμερικανικής Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας, ενώ τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Λευκός Οίκος εργάζεται τώρα για την αύξηση του δασμού στο επίπεδο του 15%, στο οποίο τελικά κατέληξε ο Τραμπ το Σαββατοκύριακο ως απάντηση στην απόφαση.

Οι επενδυτές ανησυχούν για το αν οι εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύτηκαν πριν από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου εξακολουθούν να ισχύουν, με μια αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, να διαπιστώνει ότι η νέα δασμολογική πολιτική θα αυξήσει τους δασμούς σε ορισμένες εξαγωγές του μπλοκ πάνω από το επιτρεπόμενο επίπεδο στη συμφωνία τους.

Τα ευρωπαϊκά κέρδη συνεχίζουν να ρέουν

Η Standard Chartered ανέφερε αύξηση 16% στα προ φόρων κέρδη για ολόκληρο το έτος, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των παγκόσμιων τραπεζικών και περιουσιακών δραστηριοτήτων της, ενώ ο βρετανικός δανειστής ανακοίνωσε επίσης την επαναγορά μετοχών αξίας 1,5 δισ. δολαρίων και αύξηση 65% στο μέρισμα για ολόκληρο το έτος σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η Telefonica ανακοίνωσε καθαρή ζημία για το τέταρτο τρίμηνο, μετά την καταχώριση 2,8 δισ. ευρώ σε έξοδα αναδιάρθρωσης, με τα έξοδα να υπερτερούν των κερδών από τη λειτουργική απόδοση, καθώς η εταιρεία προχώρησε στην αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της και αποχώρησε από αρκετές αγορές της Λατινικής Αμερικής.

Η Fresenius Medical Care ανέφερε απότομη αύξηση των λειτουργικών εσόδων του τέταρτου τριμήνου, με τη γερμανική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης να επωφελείται από την επιτάχυνση της μείωσης του κόστους και τις ευνοϊκές επιπτώσεις των αποζημιώσεων.

Η Croda International ανέφερε υψηλότερα προσαρμοσμένα κέρδη για το 2025, με τη βρετανική εταιρεία ειδικών χημικών προϊόντων να υποστηρίζεται από τη σταθερή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στους τομείς της φροντίδας των καταναλωτών και των βιοεπιστημών.

Ο ευρωπαϊκός τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της προσοχής την Τρίτη, καθώς οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην περιοχή μειώθηκαν σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο για πρώτη φορά από τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της ευρωπαϊκής ένωσης αυτοκινητοβιομηχανιών ACEA.

Οι συνολικές ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 3,9% τον Ιανουάριο, ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία αύξησαν το μερίδιο αγοράς τους σε 19,3% από 14,9% ένα χρόνο νωρίτερα. Τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα παρέμειναν η πιο δημοφιλής κατηγορία κινητήρων, καταλαμβάνοντας το 38,6% των ταξινομήσεων, ενώ τα μοντέλα βενζίνης και ντίζελ συνέχισαν να χάνουν έδαφος.