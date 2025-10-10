Πτώση στη Wall Street μετά τις προειδοποιήσεις για νέους δασμούς στην Κίνα

Υποχωρούν οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, ύστερα από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε την Κίνα με αύξηση δασμών, κατηγορώντας τη χώρα ότι «γίνεται πολύ εχθρική» λόγω των περιορισμών της στις εξαγωγές σπάνιων μετάλλων - κρίσιμων για τις τεχνολογικές και αμυντικές βιομηχανίες.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 1,05%, στις 45.871,27 μονάδες, έχοντας απολέσει πάνω από 487 μονάδες. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 1,57%, στις 6.630,15 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημειώνει απώλειες 2,19%, στις 22.517,825 μονάδες.

Πριν από τις δηλώσεις Τραμπ, οι δείκτες κινούνταν σημαντικά υψηλότερα, με τον Nasdaq να αγγίζει νέο ενδοημερήσιο ρεκόρ.

«Επρόκειτο να συναντηθώ με τον πρόεδρο Σι σε δύο εβδομάδες, στην APEC, στη Νότια Κορέα, αλλά τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να το κάνω», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Μία από τις επιλογές που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι μια μαζική αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Κίνα ότι κρατά τον κόσμο «αιχμάλωτο» μέσω του ελέγχου της στα σπάνια μέταλλα. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το Πεκίνο ενίσχυσε τους περιορισμούς στην αγορά, απαιτώντας από ξένες εταιρείες να λάβουν κρατική άδεια για την εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν σπάνιες γαίες άνω του 0,1% της αξίας τους.

«Οι προσδοκίες για εμπορική συμφωνία με την Κίνα μόλις εξανεμίστηκαν», δήλωσε ο Τζεφ Κίλμπουργκ, ιδρυτής της KKM Financial. «Οι πωλητές κερδών έχουν επιστρέψει με πλήρη ισχύ».

Οι τεχνολογικές μετοχές, οι οποίες είναι πιο εκτεθειμένες στις εμπορικές εντάσεις με την Κίνα, ηγήθηκαν της πτώσης. Η Nvidia έχασε πάνω από 1%, η AMD υποχώρησε περισσότερο από 5% και η Tesla σχεδόν 3%.

«Δεν προκαλεί έκπληξη ότι οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνολογία καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες σήμερα, καθώς έχουν σημαντική έκθεση στην Κίνα τόσο στην παραγωγή όσο και ως αγορά», σχολίασε στο CNBC ο Άρτ Χόγκαν, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της B. Riley Wealth. «Η σχέση μας με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου μόλις έγινε πιο δύσκολη», πρόσθεσε.