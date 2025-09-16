Πτώση για τις ευρωαγορές εν αναμονή της συνεδρίασης της FED

Οι ευρωαγορές σημειώνουν αρνητικά πρόσημα στο άνοιγμα της Τρίτης, αναμένοντας νέα από τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη νομισματική πολιτική, ενώ παράλληλα αφομοίωναν σημαντικά περιφερειακά οικονομικά στοιχεία.

Αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει απώλειες 0,18% στις 556,15 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης υποχωρεί 0,34% στις 23.652,07 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου χάνει 0,2% στις 8.258,48 μονάδες. Ομοίως και ο γαλλικός CAC κατά 0,34% στις 7.870,28 μονάδες. Τέλος, απώλειες σημειώνει και ο FTSE MIB κατά 0,5% στις 42.840 μονάδες.

Έναρξη συνεδρίασης της Fed

Εν αναμονή της τελευταίας διήμερης συνεδρίασης της FED, οι επενδυτές αναμένουν τη μείωση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ. Η Τράπεζα της Αγγλίας συνεδριάζει επίσης αργότερα αυτή την εβδομάδα, αλλά αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα την Πέμπτη, έχοντας μειώσει τα επιτόκια τον περασμένο μήνα για πέμπτη φορά σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο.

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε στο 3,8% τον Ιούλιο, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των προηγμένων οικονομιών της Ομάδας των Επτά και σχεδόν διπλάσιο από τον μεσοπρόθεσμο στόχο της κεντρικής τράπεζας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα την Τρίτη έδειξαν ότι η απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε για έβδομο συνεχόμενο μήνα και η αύξηση των μισθών επιβραδύνθηκε, γεγονός που ενδεχομένως θα μετριάσει τις ανησυχίες της Τράπεζας της Αγγλίας για τις επίμονες πιέσεις του πληθωρισμού.

Υπάρχουν περισσότερα οικονομικά στοιχεία που πρέπει να αναλυθούν στην Ευρωζώνη την Τρίτη, συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού στην Ιταλία, του δείκτη ZEW για το οικονομικό κλίμα στη Γερμανία και της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρωζώνη.