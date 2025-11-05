Ισχυρό πλήγμα δέχθηκε η κεφαλαιοποίηση των εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών και τσιπ από την Τρίτη έως την Τετάρτη, εν μέσω των μεγάλων απωλειών που καταγράφει ο τεχνολογικός κλάδος διεθνώς.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, η συνολική κεφαλαιοποίηση του κλάδου έχασε 500 δισ. δολάρια από την Τρίτη, με το sell-off να υπογραμμίζει το πόσο επισφαλής έχει καταστεί η άνοδος των εν λόγω μετοχών από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι κατασκευαστές τσιπ έχουν προσθέσει τρισεκατομμύρια στην αγοραία αξία τους από το χαμηλό του Απριλίου, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν στην εκτίναξη της ζήτησης για υπολογιστική ισχύ AI.

Η υποχώρηση σηματοδοτεί την αυξανόμενη ανησυχία για το κέρδος του τομέα και τις εξαιρετικά υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών, ιδιαίτερα εάν τα επιτόκια παραμείνουν υψηλά για «είναι μια θάλασσα από κόκκινα σε όλες τις αγορές, που προσφέρει μια ζοφερή και καταθλιπτική εικόνα του κινδύνου», δήλωσε ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής έρευνας της Pepperstone Group.

«Πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Με απλά λόγια, δεν υπάρχουν πολλοί λόγοι για να αγοράσει κανείς εδώ».

Η προειδοποίηση των επικεφαλής της Wall Street για μια καθυστερημένη διόρθωση, σε συνδυασμό με τις μειωμένες προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, έχουν επιβαρύνει τον τομέα.

Υπενθυμίζεται πως μέσα στην Τετάρτη θα ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα η Nvidia, με τον αμερικανικό όμιλο να αποτελεί «βαρόμετρο» για τις εταιρείες που έχουν δει μεγάλη αύξηση των κερδών τους λόγω της ζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.