Νευρικότητα στις ευρωαγορές, με την προσοχή στη Γαλλία και τα εταιρικά αποτελέσματα

Ήπιες μεταβολές καταγράφουν για την Πέμπτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω των γεωπολιτικών εντάσεων που επανέρχονται στο προσκήνιο για τους επενδυτές και καθώς καταγράφονται τα εταιρικά αποτελέσματα των εισηγμένων για το τρίτο τρίμηνο.

Οι πολιτικές εξελίξεις από τη Γαλλία βρίσκονται «ψηλά» στην προσοχή των επενδυτών, καθώς ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, θα αντιμετωπίσει σήμερα στο κοινοβούλιο της χώρας πρόταση μομφής από κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο 39χρονος Λεκορνί αναμένεται να «επιβιώσει» της πρόκλησης, αφού το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα ανακοίνωσε την Τετάρτη πως δεν υπερψηφίσει τη μομφή εις βάρος της κυβέρνησης.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης καθώς βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος οι συμβιβασμοί που θα κληθεί να κάνει ο Λεκορνί ώστε να «περάσει» ο προϋπολογισμός της Γαλλίας για το 2026.

Εκτός Ευρώπης, οι αγορές ανησυχούν για τα νέα «τύμπανα» του εμπορικού πολέμου που ηχούν μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί η αναστολή των εισαγωγικών δασμών στα κινεζικά προϊόντα για περισσότερο από τρεις μήνες, εάν η Κίνα σταματήσει το σχέδιό της για αυστηρούς νέους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Εξάλλου, βαρύτητα δίνεται και στις ανακοινώσεις των εταιρειών αποτελεσμάτων, με την ελβετική Nestle να ανακοινώνει μεγέθη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το τρίτο τρίμηνο, παράλληλα με το σχέδιο της για περικοπή 16.00 θέσεων εργασίας μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Η εικόνα στα ταμπλό

Μετά το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ήταν ουσιαστικά αμετάβλητος στις 568 μονάδες.

Ο Euro Stoxx 50 έπεφτε 0,16% στις 5.953 μονάδες.

Στο Λονδίνο ο FTSE 100 υποχωρούσε 0,13% στις 9.411 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη ο DAX έχανε 0,37% στις 24.111 μονάδες.

Στο Παρίσι ο CAC 40 έγραφε απώλειες 0,05% στις 8.072 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθαινε 0,11% στις 41.857 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη σημείωνε πτώση 0,45% στις 15.521 μονάδες.

Μάκρο

Oριακή ανάπτυξη εμφάνισε η οικονομία της Βρετανίας για τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η στατιστική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS).

Με βάση αυτά, το βρετανικό ΑΕΠ «έτρεξε» σε μηνιαίο επίπεδο κατά 0,01% έναντι συρρίκνωσης 0,1% τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters περίμεναν να εμφανίσει στασιμότητα (στο 0%).

Για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο, το ΑΕΠ της χώρας αναπτύχθηκε 0,3%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.