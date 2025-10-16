Πάνω από τις εκτιμήσεις τα αποτελέσματα της Nestle για το τρίτο τρίμηνο - Περικόπτει 16.000 θέσεις εργασίας

Η Nestle ανακοίνωσε την Πέμπτη καλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων και του όγκου και διατήρησε τις προβλέψεις της για το 2025, καθώς η μεγαλύτερη εταιρεία συσκευασμένων τροφίμων στον κόσμο ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της για πρώτη φορά μετά τον διορισμό του Φιλίπ Ναβρατίλ ως διευθύνοντος συμβούλου.

Ο Ναβρατίλ, πρώην επικεφαλής της Nespresso, αντικατέστησε τον Λωράν Φρεξ, ο οποίος απολύθηκε τον Σεπτέμβριο από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου λόγω μιας μη δημοσιοποιημένης σχέσης με μια υφιστάμενή του.

Σύμφωνα με το Reuters, η Nestle έχει περάσει μια περίοδο άνευ προηγουμένου διοικητικής αναταραχής, με τον πρόεδρο Πολ Μπουλκέ να παραιτείται νωρίτερα για να αφήσει τη θέση του στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Inditex, Πάμπλο Ίσλα, μόλις δύο εβδομάδες μετά την απόλυση του Φρεξ.

Ο ελβετικός κατασκευαστής των σοκολάτας KitKat, του καφέ Nespresso και των καρυκευμάτων Maggi αγωνίζεται να αναζωογονήσει την στασιμότητα στην αύξηση των πωλήσεων και να ανακόψει την πτώση της τιμής της μετοχής κατά 40% από το 2022, καθώς τα κόστη έχουν αυξηθεί και τα επίπεδα χρέους έχουν ανέβει εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης των επενδυτών.

Η αύξηση κατά 1,5% της πραγματικής εσωτερικής ανάπτυξης (RIG) - ένα μέτρο του όγκου των πωλήσεων - κατά το τρίτο τρίμηνο, πολύ πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών για αύξηση 0,3%, μπορεί να δώσει στον Ναβρατίλ κάποιο περιθώριο αναπνοής, καθώς επιδιώκει να αφήσει το στίγμα του στην εταιρεία μετά την απότομη προαγωγή του στην κορυφαία θέση.

Ο Ναβρατίλ δήλωσε ότι η προώθηση της ανάπτυξης με βάση την RIG αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Nestle και ότι η εταιρεία θα μειώσει το προσωπικό της τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς προσπαθεί να αλλάξει πιο γρήγορα.

Η Nestle έχει επίσης αυξήσει τον στόχο της για μείωση του κόστους σε 3 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (3,77 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το τέλος του 2027, είπε.

«Προωθούμε μια κουλτούρα που υιοθετεί μια νοοτροπία απόδοσης, που δεν αποδέχεται την απώλεια μεριδίου αγοράς και όπου η νίκη ανταμείβεται. Ο κόσμος αλλάζει και η Nestle πρέπει να αλλάξει πιο γρήγορα» ανέφερε ο Ναβρατίλ.

Σημειώνεται ακόμα πως η εταιρεία ανακοίνωσε πως θα περικόψει 16.000 θέσεις εργασίας (περίπου του 6% του υπάρχοντος προσωπικού της) μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.