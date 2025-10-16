Οριακή ανάπτυξη στο ΑΕΠ της Βρετανίας για τον Αύγουστο - Καλύτερη των εκτιμήσεων

Οριακή ανάπτυξη εμφάνισε η οικονομία της Βρετανίας για τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η στατιστική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS).

Με βάση αυτά, το βρετανικό ΑΕΠ «έτρεξε» σε μηνιαίο επίπεδο κατά 0,01% έναντι συρρίκνωσης 0,1% τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters περίμεναν να εμφανίσει στασιμότητα (στο 0%).

Για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο, το ΑΕΠ της χώρας αναπτύχθηκε 0,3%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Το Reuters υπενθύμισε πως τον Σεπτέμβριο η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) προέβλεψε ότι το τρίτο τρίμηνο του 2025 η ανάπτυξη της Βρετανίας θα διαμορφωθεί στο 0,4% έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για ανάπτυξη 0,3% την ίδια χρονική περίοδο.

Η BoE διατηρεί μέχρι στιγμής τα βασικά επιτόκια της στο 4%, προσπαθώντας να κάμψει τον υψηλό πληθωρισμό στη Βρετανία που βρέθηκε στο 4,1% για τον Αύγουστο.

Ο επικεφαλής της BoE, Άντριου Μπέιλι, είπε την Τρίτη πως η αγορά εργασίας της Βρετανίας παρουσιάζει επιβράδυνση και οι πιέσεις του πληθωρισμού μειώνονται, μετά την ανακοίνωση επίσημων στοιχείων που δείχνουν ότι η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021 και η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα επιβραδύνθηκε.

Προ ημερών το ΔΝΤ εκτίμησε ότι η Βρετανία αναμένεται να έχει τη δεύτερη ισχυρότερη ανάπτυξη μεταξύ των χωρών των G7, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ.