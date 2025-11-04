Ένα νέο κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων θα τεστάρει το ράλι της Wall Street την εβδομάδα που έρχεται αφού ο ενθουσιασμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δυνατά αποτελέσματα των εισηγμένων μέχρι τώρα και η μείωση επιτοκίων της Fed βοήθησαν την αγορά να κλείσει με κέρδη για έκτο συνεχή μήνα τον Οκτώβριο.

Ο δείκτης S&P500 έκλεισε τον Οκτώβριο με κέρδη 2,3% και σε γενικές γραμμές τα εταιρικά αποτελέσματα μέχρι τώρα ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

Τα κέρδη τρίτου τριμήνου των εταιρειών του S&P500 σημειώνουν αύξηση 13,8% από την ίδια περίοδο πέρυσι σύμφωνα με την ΙΒΕS. Άλλες 130 εισηγμένες θα ανακοινώσουν αποτελέσματα την εβδομάδα που έρχεται.

Η κούρσα της Wall Street έχει ανεβάσει τον πολλαπλασιαστή κερδών (Ρ/E) του S&P500 στις 23 φορές τα αναμενόμενα κέρδη του επόμενου 12μήνου, προκαλώντας ένα βαθμό ανησυχίας. Η αποτίμηση της αγοράς βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από την εποχή της φούσκας των μετοχών dot.com πριν από 25 χρόνια.

Το ερώτημα είναι αν η αγορά προσεγγίζει το ταβάνι όσον αφορά τις αποτιμήσεις, αν οι επενδυτές θα δείξουν διστακτικότητα στο να πληρώσουν πολλαπλασιαστές ανάλογους με Ρ/E φούσκας. Είναι τα εταιρικά κέρδη που θα πρέπει να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, να κάνουν τη δύσκολη άρση βαρών ώστε να ανοίξει ο δρόμος στις αποδόσεις το επόμενο διάστημα.

Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου ξεκινά μια παραδοσιακά θετική περίοδος για τις μετοχές. Από το 1950, ο Νοέμβριος κατατάσσεται ως ο μήνας των καλύτερων επιδόσεων για τον S&P500 και ο Δεκέμβριος ο τρίτος καλύτερος κατά μέσο όρο.

Ο Νοέμβριος δίνει κέρδη 1,87% κατά μέσο όρο και ο Δεκέμβριος 1,43%. Ο δεύτερος καλύτερος μήνας είναι ο Απρίλιος με 1,47%.

Δεδομένης της δυνατής επίδοσης της χρηματιστηριακής αγοράς μέχρι τώρα το 2025, μερικοί ανησυχούν μήπως ένα μέρος της εορταστικής διάθεσης στο τέλος της χρονιάς ήλθε νωρίτερα φέτος. Ο S&P500 καταγράφει άνοδο 16% φέτος και ο δείκτης Nasdaq 23%.

Με βάση την ιστορία, η Wall Street μπορεί να σκαρφαλώσει υψηλότερα προς τo τέλος της χρονιάς. Από το 1950 υπήρξαν 21 φορές που ο S&P500 κέρδιζε τουλάχιστον 15% το πρώτο δεκάμηνο. Σε όλες τις περιπτώσεις, με εξαίρεση μια, ο δείκτης σημείωσε περαιτέρω κέρδη τους δύο τελευταίους μήνες της χρονιάς.

Γύρω στο 44% των εταιρειών του S&P500 έχει ήδη ανακοινώσει αποτελέσματα με ποσοστό 83% να πετυχαίνει κέρδη που ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Αν το ποσοστό αυτό διατηρηθεί θα είναι το έκτο υψηλότερο, σύμφωνα με τους αναλυτές στη Ned Davis Research.

Δεν ήταν όλα τέλεια βέβαια, υπήρξαν και απογοητεύσεις. Την Πέμπτη οι μετοχές των Meta Platforms και Microsoft έχασαν έδαφος μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

Εταιρείες από τον κλάδο τεχνολογίας που ανακοινώνουν αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνουν τις Advanced Micro Devices, Qualcomm και Palantir Technologies.

Οι μετοχές των Advanced Micro Devices και Palantir έχουν υπερδιπλασιαστεί φέτος ενώ της Qualcomm κερδίζει 18%.

Ο ενθουσιασμός με την Τεχνητή Νοημοσύνη συνέβαλλε στην άνοδο του S&P500 κατά 90% από τότε που το bull market ξεκίνησε πριν τρία χρόνια. Σήμερα, όμως, υπάρχουν επιφυλάξεις λόγω της υπερβολικής ευφορίας στην αγορά.