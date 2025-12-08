Μικτή εικόνα στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού καθώς η Κίνα εκπλήσσει με άλμα εξαγωγών

Οι αγορές Ασίας–Ειρηνικού κατέγραψαν μικτά πρόσημα τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές ανέλυσαν τα νέα εμπορικά στοιχεία από την Κίνα. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,12% νωρίτερα και έκλεισε ακόμη χαμηλότερα, στις 25.765,36 μονάδες, με πτώση 1,23%. Αντίθετα, ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,81% στις 4.621,75 μονάδες, ενώ ο Σύνθετος Δείκτης της Σαγκάης έκλεισε με άνοδο 0,54%, στις 3.924,078 μονάδες, καθώς οι κινεζικές εξαγωγές αυξήθηκαν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο τον Νοέμβριο.

Οι εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 5,9% σε ετήσια βάση, σε όρους δολαρίου, ξεπερνώντας κατά πολύ την εκτίμηση των οικονομολόγων για αύξηση 3,8% σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε ουσιαστική ανάκαμψη από την απρόσμενη πτώση 1,1% τον Οκτώβριο - την πρώτη από τον Μάρτιο του 2024.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,18%, κλείνοντας στις 50.581,94 μονάδες, ενώ ο Topix κατέγραψε άνοδο 0,65% φτάνοντας τις 3.384,31 μονάδες. Σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στο Τόκιο, η ιαπωνική οικονομία συρρικνώθηκε περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις το τρίτο τρίμηνο, με το ΑΕΠ να υποχωρεί κατά 2,3% σε ετησιοποιημένη βάση, έναντι πρόβλεψης για πτώση 2,0% και αρχικής μέτρησης -1,8%.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi αυξήθηκε κατά 1,34% και έκλεισε στις 4.154,85 μονάδες, ενώ ο Kosdaq ενισχύθηκε κατά 0,33% στις 927,79 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο ASX/S&P 200 υποχώρησε κατά 0,12%, κλείνοντας στις 8.624,40 μονάδες, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την επικείμενη απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας, η οποία ξεκινά διήμερη συνεδρίαση.

Στην Ινδία, ο Nifty 50 κατέγραψε αρχικά πτώση 0,65%, αλλά στη συνέχεια επιδεινώθηκε, κλείνοντας στο 25.919,40, μειωμένος κατά 1,02%. Η μετοχή της IndiGo υποχώρησε πάνω από 5%, μετά την προειδοποίηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για πιθανές κυρώσεις λόγω των χιλιάδων ακυρώσεων πτήσεων της προηγούμενης εβδομάδας, οι οποίες άφησαν πολλούς επιβάτες εγκλωβισμένους. Η κυβέρνηση επενέβη για να περιορίσει την απότομη αύξηση των αεροπορικών ναύλων. Η IndiGo απέδωσε την κρίση σε έλλειψη πιλότων.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση οικονομολόγων του Reuters, η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας αναμένεται να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 3,60% την Τρίτη και να το διατηρήσει σε αυτό το επίπεδο έως το 2026.

Οι μετοχές της Moore Threads, κινεζικής εταιρείας παραγωγής επεξεργαστών γραφικών, υποχώρησαν πάνω από 5%, μετά την εντυπωσιακή άνοδο άνω του 400% την ημέρα της εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, έπειτα από δημόσια εγγραφή ύψους 1,1 δισ. δολαρίων. Η μετοχή έκλεισε στα 600,500 γουάν, πάνω από πέντε φορές την τιμή της IPO.

Την Παρασκευή στις ΗΠΑ, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν με άνοδο, καθώς οι αγορές απορρόφησαν νέα μακροοικονομικά στοιχεία. Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,19% στις 6.870,40 μονάδες, καταγράφοντας τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση και πλησιάζοντας μόλις 0,7% από το ιστορικό ενδοσυνεδριακό του υψηλό. Ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,31% στις 23.578,13 μονάδες, ενώ ο Dow Jones αυξήθηκε κατά 104,05 μονάδες, κλείνοντας στις 47.954,99 μονάδες.