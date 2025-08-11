Μικρά κέρδη στις ευρωαγορές, σε μια κρίσιμη εβδομάδα για γεωπολιτικά και μάκρο

Με ήπια άνοδο κινούνται τη Δευτέρα τα περισσότερα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, σε μια εβδομάδα που -παρά το ζενίθ του Αυγούστου- είναι γεμάτη από κρίσιμες εξελίξεις για τις αγορές.

«Ψηλά» στην προσοχή των επενδυτών βρίσκεται η συνάντηση που θα έχουν στην Αλάσκα των ΗΠΑ την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν. Με τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία να μαίνεται εδώ και 3,5 χρόνια, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο εάν μπορεί να υπάρξουν βήματα αποκλιμάκωσης της σύρραξης, την ώρα που οι Κίεβο και Ευρωπαϊκή Ένωση επικρίνουν τους χειρισμούς της Ουάσινγκτον για τη συνάντηση.

Ο Τραμπ είπε ότι μια πιθανή συμφωνία θα περιλαμβάνει «κάποια ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο πλευρών».

Μένοντας στις γεωπολιτικές εξελίξεις, υπενθυμίζεται πως την Τρίτη λήγει η διορία 90 ημερών που είχαν δώσει οι ΗΠΑ στην Κίνα για τους δασμούς. Οι αναλυτές αναμένουν πως θα συμφωνηθεί μια νέα αναστολή των αμερικανικών δασμών, καθώς συνεχίζονται οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Παράλληλα, την Τρίτη θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για την πορεία του αμερικανικού πληθωρισμού κατά τον Ιούλιο που αναμένεται να «μετρήσουν» στις επόμενες αποφάσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τη νομισματική της πολιτική. Μια διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων θα έστελνε «σήμα» στις αγορές πως η Fed θα συνεχίσει με προσεχτικές κινήσεις επί των επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2025.

Σημειώνεται πως οι αγορές «βλέπουν» 88,9% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της νομισματικής της επιτροπής (FOMC) τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Η εικόνα στα ταμπλό