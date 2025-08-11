Wall Street

Με μικρές μεταβολές κινούνται τη Δευτέρα οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης με την αγορά να βρίσκεται και πάλι στο κατώφλι των ιστορικών υψηλών, εν όψει μιας εβδομάδας όπου αναμένονται ανακοινώσεις σημαντικών στοιχείων για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται πτωτικά κατά 0,29%, στις 44.049,22 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει οριακή άνοδο 0,06%, στις 6.393,08 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite σημειώνει κέρδη 0,21%, στις 21.494,65 μονάδες.

Τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό, αυτή την εβδομάδα, θα δείξουν κατά πόσο θα διατηρηθεί ή όχι ο δείκτης S&P 500 στα επίπεδα - ρεκόρ. Ειδικότερα, τόσο ο δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος θα δημοσιευθεί την Τρίτη όσο και ο δείκτης τιμών παραγωγού, ο οποίος θα αναμένεται την Πέμπτη, θα είναι κρίσιμοι για τη διαμόρφωση της πολιτικής των επιτοκίων, ειδικά για τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο. Όπως είναι ευνόητο, σύμφωνα με τους αναλυτές της αγοράς, τα υψηλότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό θα μπορούσαν να εμποδίσουν την άνοδο της αγοράς.

«Το πιο σημαντικό είναι τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή», δήλωσε ο Jay Woods, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Freedom Capital Markets. «Αυτά θα καθορίσουν σίγουρα τη νομισματική πολιτική».

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό θα δημοσιευθούν πριν από τη συνεδρίαση της Fed στο Jackson Hole του Wyoming στις 21-23 Αυγούστου, η οποία θα μπορούσε να καθορίσει την πορεία της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου. Ενώ η αγορά εκτιμά πλέον ότι υπάρχει 87% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο Sam Stovall της CFRA Research στο CNBC «οι επενδυτές ενδέχεται να προτρέχουν».

«Αρχίζω να ανησυχώ λίγο ότι η αγορά θα καταλήξει σε απογοήτευση», αναφέρει ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων. «Η Fed θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δίλημμα αν ο πληθωρισμός παραμείνει σταθερός και οι καταναλωτές συνεχίσουν να είναι διατεθειμένοι να ξοδεύουν — πού είναι η ανάγκη για μείωση των επιτοκίων;»

Σημειώνεται ότι ο Nasdaq έκλεισε την περασμένη εβδομάδα σε νέα υψηλά επίπεδα, ενώ ο S&P 500 έκλεισε στο κατώφλι ενός νέου ρεκόρ. Ο Dow Jones έκλεισε επίσης την εβδομάδα σε υψηλά επίπεδα.

«Η Wall Street πιθανώς αναπνέει με ανακούφιση, επειδή την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια σημαντική ανάκαμψη από την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας, που ήταν αποτέλεσμα της πολύ απογοητευτικής έκθεσης για την απασχόληση», είπε ο Stovall.

Ωστόσο, η τελευταία άνοδος κάνει ορισμένους επενδυτές να αναρωτιούνται πόσο ακόμα μπορεί η χρηματιστηριακή αγορά να αποφύγει τις παγίδες, δεδομένων των εξαιρετικά υψηλών αποτιμήσεων, των αβέβαιων μακροοικονομικών προοπτικών και των επιπτώσεων των δασμών, όλα αυτά σε μια περίοδο εποχιακής αδυναμίας.

«Πιθανότατα θα βρισκόμαστε περισσότερο σε φάση αφομοίωσης παρά σε οτιδήποτε άλλο», δήλωσε ο Woods. «Μπορεί να δούμε μια μικρή πλευρική κίνηση σε αυτή την αγορά, κάτι που δεν είναι κακό», πρόσθεσε.