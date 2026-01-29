Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές μετά την απόφαση της FED να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια

Μεικτά πρόσημα σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της Πέμπτης, καθώς οι επενδυτές μελετούν μια πληθώρα τριμηνιαίων αποτελεσμάτων από μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης, μετά και την απόφαση της FED να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX600 καταγράφει κέρδη της τάξης του 0,53% στις 611,76 μονάδες. O DAX της Φρανκφούρτης υποχωρεί κατά 0,47% στις 24.728 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου κερδίζει 0,54% στις 10.209 μονάδες. Ο CAC του Παρισιού σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,86% στις 8.135,83 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,53% στις 45.378,5 μονάδες.

Η Fed διατηρεί τα επιτόκια αμετάβλητα

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε το βασικό επιτόκιο αμετάβλητο στο τέλος της τελευταίας συνεδρίασης για τον καθορισμό της πολιτικής της την Τετάρτη, κάνοντας μια παύση μετά από μια σειρά μειώσεων στα τέλη του περασμένου έτους.

Ο πρόεδρος της Fed, Jerome Powell, δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χρειάζονται μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι ο πληθωρισμός κινείται σταθερά προς τον στόχο του 2% πριν προχωρήσουν σε περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής, σημειώνοντας παράλληλα ότι η οικονομική ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική.

Οι τιμές της αγοράς από το εργαλείο FedWatch της CME έδειξαν ότι οι επενδυτές αναμένουν η Fed να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο εγγύς μέλλον, αλλά να προχωρήσει σε δύο ακόμη μειώσεις αργότερα φέτος.

Στην Ευρώπη, τα οικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν τα στοιχεία για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και το επιχειρηματικό κλίμα στην Ευρωζώνη για τον Ιανουάριο, τα οποία αναμένεται να παρουσιάσουν βελτίωση.