Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων

Μεικτά πρόσημα σημειώνουν οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Παρασκευής, με τις γεωπολιτικές εντάσεις να βρίσκονται στο προσκήνιο καθώς μια τεταμένη εβδομάδα πλησιάζει στο τέλος της.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει απώλειες της τάξης του 0,11% στις . Ο DAX της Φρανκφούρτης παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος με οριακές απώλειες της τάξης του 0,02% στις 24.871,41 μονάδες. Ομοίως και ο CAC του Παρισιού υποχωρεί οριακά κατά 0,09% στις 8.141,85 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο υποχωρεί και αυτό κατά 0,49% στις 44.868,5 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου από την άλλη καταγράφει κέρδη της τάξης του 0,24% στις 10.174,4 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές ανέκαμψαν την Πέμπτη, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την απειλή του για την επιβολή δασμών με σκοπό την απόκτηση της κυριαρχίας της Γροιλανδίας, αλλά οι τρεις κύριοι δείκτες εξακολουθούν να βρίσκονται σε πορεία πτώσης για την εβδομάδα, καθώς το γενικό πολιτικό κλίμα παραμένει τεταμένο.

Ο Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει στόλο προς τη χώρα της Μέσης Ανατολής, όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους από το Air Force One αργά την Πέμπτη, προειδοποιώντας την Τεχεράνη να μην σκοτώσει διαδηλωτές ή να ξαναρχίσει τις πυρηνικές της δραστηριότητες.

«Έχουμε έναν στόλο... που κατευθύνεται προς αυτή την κατεύθυνση, και ίσως δεν χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Θα προτιμούσα να μην συμβεί τίποτα, αλλά τους παρακολουθούμε πολύ στενά», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε την αντίδραση των Ευρωπαίων ηγετών στις γεωπολιτικές απειλές στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Κατηγόρησε την Ευρώπη ότι «έχει χαθεί», ενώ προσπαθεί να πείσει τον Τραμπ να «αλλάξει» και να την υποστηρίξει, αντί να ενωθεί για να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Η πλειοψηφία αυτών των ευρωπαϊκών χωρών αρνήθηκε επίσης να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, το οποίο αρχικά είχε σχεδιαστεί για να εποπτεύει την αποστρατιωτικοποίηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας, εν μέσω ανησυχιών για τη σύνθεσή του και για το αν θα μπορούσε να καταλήξει να ανταγωνίζεται τα Ηνωμένα Έθνη.

Οι επενδυτές θα μελετήσουν μια σειρά δεδομένων για τη δραστηριότητα στην Ευρώπη αργότερα στη συνεδρίαση, με την κυκλοφορία μιας σειράς δεδομένων PMI για τον Ιανουάριο, καθώς η οικονομία της περιοχής δείχνει σημάδια ανάκαμψης.

Παράλληλα, οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν απροσδόκητα κατά 0,4% τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο, καθώς οι καταναλωτές επέστρεψαν στα καταστήματα μετά από πτώσεις τόσο τον Νοέμβριο όσο και τον Οκτώβριο.

Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters ανέμεναν πτώση των πωλήσεων κατά 0,1% σε μηνιαία βάση.

Στον ευρωπαϊκό εταιρικό τομέα, η Ericsson ανακοίνωσε σχέδια για μαζική επαναγορά μετοχών και αύξηση του μερίσματός της, μετά την αύξηση των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων, καθώς η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους του σουηδικού κατασκευαστή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού αντιστάθμισε τη στασιμότητα της αγοράς κινητής τηλεφωνίας.

Η βρετανική αμυντική εταιρεία Babcock International δήλωσε ότι θα επιτύχει τον ετήσιο στόχο περιθωρίου κέρδους 8% μετά τη συνεχή ισχυρή οργανική αύξηση των εσόδων κατά το τρίτο τρίμηνο, με πιθανή ανοδική τάση εάν προχωρήσει η συμφωνία της με την ινδονησιακή Arrowhead.

Η Pets at Home Group (LON:PETSP) επιβεβαίωσε ότι η Sarah Pollard θα ενταχθεί στην εταιρεία τον Μάρτιο ως υποψήφια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ωστόσο, τα βλέμματα θα στραφούν κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, μετά την πρόβλεψη της Intel για έσοδα και κέρδη πρώτου τριμήνου κάτω από τις εκτιμήσεις της αγοράς αργά την Πέμπτη, με αποτέλεσμα την απότομη πτώση των μετοχών στην παρατεταμένη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.