Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές εν αναμονή των νέων στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ

Με μεικτά πρόσημα άνοιξαν την Παρασκευή οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές καθώς οι επενδυτές αναμένουν την έκδοση ενός σημαντικού δελτίου για την απασχόληση στις ΗΠΑ, το οποίο πιθανότατα θα καθορίσει τις προσδοκίες για μια επικείμενη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,22%, στις 551,26 μονάδες, ο δείκτης χρηματιστηρίου Λονδίνου FTSE καταγράφει αύξηση 0,07% στις 9.222,76 μονάδες, ο DAX της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,15% στις 23.806,11 μονάδες, ο CAC του Παρισιού σημειώνει πτώση 0,18% στις 7.684,99 και ο FTSE MIB του Μιλάνο καταγράφει πτώση 0,04% στις 41.917,75.

Τόσο οι μετοχές όσο και τα ομόλογα σημείωσαν πτώση σε παγκόσμιο επίπεδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εν μέσω φόβων για το υψηλό χρέος των κυβερνήσεων και τα δημοσιονομικά τους σχέδια, ιδίως καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθούσε να προστατεύσει τα νέα έσοδα από τους δασμούς.

Ωστόσο, το κλίμα βελτιώθηκε την Πέμπτη, καθώς τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες της αγοράς για μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο, χωρίς όμως να πυροδοτήσουν φόβους για σοβαρή οικονομική ύφεση. Το εργαλείο FedWatch της CME έβαλε 99% πιθανότητα για μείωση τον Σεπτέμβριο την Παρασκευή το πρωί.

Όλα τα βλέμματα είναι τώρα στραμμένα στο αν η έκθεση για την απασχόληση της Παρασκευής του Αυγούστου θα είναι άλλη μια «Goldilocks» ανάγνωση που θα δείξει τη σωστή ποσότητα χαλάρωσης στην αγορά εργασίας για να ενισχύσει αυτές τις προσδοκίες.

Σημειωτέον ότι ο όγκος των λιανικών πωλήσεων στη Βρετανία αυξήθηκε κατά 0,6% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των οικονομολόγων για αύξηση 0,2% σε δημοσκόπηση του Reuters, ενώ τα στοιχεία του δανειστή Halifax έδειξαν ότι οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Αύγουστο.