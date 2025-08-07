Μεικτά πρόσημα στη Wall Street: Κέρδη για τον Nasdaq με ώθηση από Nvidia και Apple

Μικρές μεταβολές παρατηρούνται στη Wall Street, καθώς μπορεί ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq να κινείται ανοδικά με φόντο τα κέρδη της Apple και της Nvidia, ωστόσο οι υπόλοιποι δείκτες δεν σημειώνουν κάποια αξιόλογη μεταβολή.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 283,1 μονάδων, με απώλειες 0,64% και διαμορφώνεται στις 43.896,84 μονάδες. Ο S&P 500 καταγράφει επίσης πτώση 0,16% στις 6.334,94 μονάδες.

Στον αντίποδα, ο δείκτης προϊόντων τεχνολογίας Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,28% στις 21.228 μονάδες.

Ο δείκτης των blue-chip επιβαρύνθηκε από την πτώση 2% της μετοχής της Caterpillar, μετά την προειδοποίηση της κατασκευάστριας μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις επιπτώσεις των δασμών στις δραστηριότητές της.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι θα επιβάλει δασμό 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών, αλλά όχι για εταιρείες που «παράγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε κατά 1%, ενώ η Advanced Micro Devices (AMD) κατέγραψε άνοδο 6%. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) σημείωσε άνοδο σχεδόν 2%.

Η Apple επίσης σημείωσε άνοδο περίπου 3%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι σκοπεύει να δαπανήσει επιπλέον 100 δισ. δολάρια σε αμερικανικές επιχειρήσεις και προμηθευτές τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Το ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί στην ανακοίνωση των 500 δισ. δολαρίων που είχε γίνει τον Φεβρουάριο.

«Θα επιβάλουμε πολύ υψηλό δασμό σε τσιπ και ημιαγωγούς», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη. «Αλλά τα καλά νέα για εταιρείες όπως η Apple είναι ότι, αν κατασκευάζετε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή έχετε δεσμευτεί — χωρίς αμφιβολία — να κατασκευάζετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση».

Η αγορά δείχνει να αδιαφορεί για τους «αντισταθμιστικούς» δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος έγραψε ότι «ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΕ ΔΑΣΜΟΥΣ ΡΕΟΥΝ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ!».

Επιπλέον, πρόσφατα οικονομικά στοιχεία, όπως οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, δείχνουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ ίσως εξακολουθεί να βρίσκεται σε σταθερή πορεία. Αυτό έρχεται μετά την απογοητευτική έκθεση για την απασχόληση του Ιουλίου, η οποία είχε προκαλέσει αναστάτωση στην αγορά την περασμένη εβδομάδα.

«Υπάρχουν πολλά να επεξεργαστούμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους δασμούς και το εμπόριο», δήλωσε ο Άντονι Σαγκλιμπένε, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Ameriprise. «Και συνήθως, όταν παρατηρείται πολυπλοκότητα σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που δεν είναι άμεσα αρνητικό για την οικονομία ή τα κέρδη, η αγορά... το βάζει στην άκρη και αυτό ακριβώς βλέπουμε να συμβαίνει τώρα», πρόσθεσε.