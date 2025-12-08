Μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι αγορές αναμένουν την απόφαση της Fed

08/12/2025 • 11:02
Ξένα Χρηματιστήρια

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τις απώλειες στον κλάδο καταναλωτικών προϊόντων να αντισταθμίζουν τα κέρδη των μετοχών βιομηχανικών ομίλων και ιατροφαρμακευτικών εταιριών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 578,66 μονάδες, ενώ πτωτικά κινούνταν τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια, με τους γενικούς δείκτες της και της Ιταλίας να υποχωρούν κατά 0,24% στις 8.096,09 μονάδες και 0,12%, στις 43.382,62 μονάδες, αντίστοιχα.

Αντίθετα, ο γερμανικός δείκτης DAX ενισχύεται κατά 0,07% στις 24.048,98 μονάδες

Οι μετοχές εταιριών καταναλωτικών προϊόντων αποτελούσαν το μεγαλύτερο βαρίδι στον δείκτη, με τη μετοχή της Unilever να υποχωρεί κατά 3,1%.

Στον αντίποδα, οι μετοχές βιομηχανικών ομίλων και ιατροφαρμακευτικών μετοχών ενισχύθηκαν στην αρχή της συνεδρίασης κατά 0,1%.