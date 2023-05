Σταθεροποιητικά κινείται η Wall Street μετά την εξαγορά της First Republic Bank από την JP Morgan, με τον CEO της τράπεζας να δηλώνει πως «η κρίση τελείωσε». Ο Dow κερδίζει 0,17%, ο S&P 500 0,15% και ο Nasdaq υποχωρεί ελαφρώς 0,05%. Ο ισχυρός άνδρας της JP Morgan, Τζέιμς Ντάιμον, σχολιάζοντας τις εξελίξεις με την αμερικανική περιφερειακή τράπεζα που κατέρρευσε και τα περιουσιακά της στοιχεία αγόρασε η JP Morgan, δήλωσε: «Η οικονομική μας ευρωστία, το ισχυρό management και ο ξεκάθαρος σχεδιασμός μας οδήγησε να κινηθούμε γρήγορα. Με τη διάσωση της First Republic Bank η τραπεζική κρίση πιστεύω πως τελείωσε».

Η συμφωνία αγοράς των περιουσιακών στοχείων της First Republic Bank από την JP Morgan, η οποία ανακοινώθηκε νωρίς τη Δευτέρα από τις ρυθμιστικές αρχές που δήλωσαν ότι έχουν κατασχέσει την First Republic, θα δει τον τραπεζικό γίγαντα να παίρνει 173 δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια, 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε τίτλους και 92 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις της χρεοκοπημένης τράπεζας.

Δεν υπήρχαν λεπτομέρειες σχετικά με το ποσό που θα καταβάλει η JPMorgan. Η First Republic, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, δέχθηκε έντονες πιέσεις μετά την αποκάλυψη την περασμένη εβδομάδα ότι είχε υποστεί εκροές άνω των 100 δισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο και διερευνούσε επιλογές.

Αυτό ανανέωσε επίσης την πίεση στον τραπεζικό τομέα, ο οποίος παραπαίει από το κλείσιμο της Silicon Valley Bank και της Signature Bank τον Μάρτιο, ενώ ο ελβετικός πιστωτικός οργανισμός Credit Suisse αγοράστηκε από την ανταγωνίστρια UBS σε μια κρατική εξαγορά. Οι μετοχές της First Republic Bank σημείωσαν πτώση 43,3% κατά την προσυνεδριακή διαπραγμάτευση. Η μετοχή έχει χάσει το 97% της αξίας της φέτος. Οι μετοχές της JP Morgan αυξήθηκαν κατά 2,7%.

«Το τείχος της ανησυχίας μπορεί να χαλαρώσει. Η επίλυση αυτή θα πρέπει να τερματίσει τη φάση της τραπεζικής κρίσης των επτά εβδομάδων μετά την SVB», έγραψαν οι αναλυτές της Wells Fargo σε σημείωμά τους αργά την Κυριακή πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας. «Τα κέρδη των τραπεζών μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχουν δείξει ότι οι ανησυχίες για τις καταθέσεις απομονώνονται σε μια χούφτα τράπεζες και οι προκλήσεις στη SVB και την FRC δεν είναι ενδεικτικές της ανθεκτικότητας του ομίλου (των τραπεζών μεσαίου μεγέθους)».

Η JPMorgan ήταν ένας από τους πολλούς ενδιαφερόμενους αγοραστές, συμπεριλαμβανομένων των PNC Financial Services Group PNC.N, και Citizens Financial Group Inc CFG.N, οι οποίες υπέβαλαν τελικές προσφορές την Κυριακή σε μια δημοπρασία που διεξάγεται από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, δήλωσαν πηγές που γνωρίζουν το θέμα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το Υπουργείο Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνιας δήλωσε ότι ανέλαβε την First Republic και ότι η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) θα ενεργήσει ως διαχειριστής της.

Η FDIC εκτίμησε σε ανακοίνωσή της ότι το κόστος για το Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων θα είναι περίπου 13 δισ. δολάρια. Το τελικό κόστος θα καθοριστεί όταν η FDIC τερματίσει την αναγκαστική διαχείριση.

«Καλά κεφαλαιοποιημένη»

Η διάσωση έρχεται λιγότερο από δύο μήνες μετά τη φυγή καταθέσεων από τους αμερικανικούς δανειστές που ανάγκασε την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να παρέμβει με έκτακτα μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών. Οι αποτυχίες αυτές ήρθαν μετά την εθελοντική εκκαθάριση της Silvergate που επικεντρώθηκε στην κρυπτογράφηση.

«Η κυβέρνησή μας κάλεσε εμάς και άλλους να παρέμβουμε και το κάναμε», δήλωσε ο Τζέιμι Ντάιμον, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase. «Η οικονομική μας ισχύς, οι δυνατότητες και το επιχειρηματικό μας μοντέλο μας επέτρεψαν να αναπτύξουμε μια προσφορά για την εκτέλεση της συναλλαγής με τρόπο που να ελαχιστοποιεί το κόστος για το Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων».

Η JPMorgan δήλωσε ότι αναμένει να επιτύχει ένα εφάπαξ, μετά από φόρους, κέρδος περίπου 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά τη συναλλαγή, το οποίο δεν αντανακλά εκτιμώμενο κόστος αναδιάρθρωσης ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά από φόρους, το οποίο είναι πιθανό να προκύψει κατά τους επόμενους 18 μήνες.

Είπε ότι η τράπεζα θα είναι «πολύ καλά κεφαλαιοποιημένη» μετά με δείκτη κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) που θα είναι σύμφωνος με τον στόχο του πρώτου τριμήνου του 2024, δηλαδή 13,5%, και θα διατηρεί υγιή αποθέματα ρευστότητας.

Τα 84 γραφεία της χρεοκοπημένης τράπεζας σε οκτώ πολιτείες θα επαναλειτουργήσουν ως υποκαταστήματα της JPMorgan Chase Bank από τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της JPMorgan.

Η JPMorgan έχει επιδοθεί σε ένα όργιο εξαγορών από το 2021, αποκτώντας περισσότερες από 30 εταιρείες σε συμφωνίες συνολικής αξίας άνω των 5 δισ. δολαρίων.

Τα τελευταία χρόνια, οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ αργούν να εγκρίνουν μεγάλες τραπεζικές συμφωνίες. Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει επίσης πατάξει τις αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές.

Ανακουφισμένο το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είναι ενθαρρυμένο που η First Republic Bank επιλύθηκε με το μικρότερο δυνατό κόστος για το Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων και πιστεύει ότι το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ παραμένει υγιές και ανθεκτικό, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών νωρίς τη Δευτέρα.

Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές κατέσχεσαν τη Δευτέρα την First Republic, το τρίτο μεγάλο αμερικανικό ίδρυμα που χρεοκόπησε μέσα σε δύο μήνες, με την JPMorgan Chase & Co JPM.N να συμφωνεί να πάρει 173 δισ. δολάρια από τα δάνεια της τράπεζας και 30 δισ. δολάρια από τους τίτλους της, συμπεριλαμβανομένων 92 δισ. δολαρίων από καταθέσεις.

"Το Υπουργείο Οικονομικών είναι ενθαρρυμένο που το ίδρυμα αυτό επιλύθηκε με το μικρότερο κόστος για το Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων και με τρόπο που προστατεύει όλους τους καταθέτες", δήλωσε ο εκπρόσωπος.