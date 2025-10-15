Κέρδη στις ευρωαγορές, με «οδηγό» τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία

Στο «πράσινο» κινούνται για την Τετάρτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή των επενδυτών να εστιάζει στις πολιτικές εξελίξεις από τη Γαλλία και τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί φαίνεται να εξασφαλίζει τη στήριξη του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος για ενδεχόμενες προτάσεις μομφής εις βάρος του τις επόμενες μέρες.

Αν και η αβεβαιότητα για το μέλλον της τωρινής γαλλικής κυβέρνησης δεν έχει λήξει, η απόφαση του Λεκορνί (και του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν) για να αναστείλουν μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές τη μεταρρύθμιση με την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης δείχνει πως ο 39χρονος πρωθυπουργός μπορεί να μείνει στη θέση του.

Το μέχρι πότε είναι άγνωστο, καθώς τόσο η ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν όσο και του «Νέου Λαικού Μετώπου» θέλουν να «πατήσουν» πολιτικά στη δυσμενή θέση που παραμένει ο Λεκορνί, ενόψει και των προσπαθειών του για να υπερψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 2026.

Υπενθυμίζεται πως το κόστος δανεισμού της Γαλλίας είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη, καθώς οι επενδυτές είναι όλο και πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά την κατοχή κρατικού χρέους, δεδομένης της ευπάθειας των δημόσιων οικονομικών.

Εξάλλου, οι δηλώσεις που έκανε την Τρίτη ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, ερμηνεύονται από τις αγορές ως πρόθεση για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων στην αμερικανική οικονομία.

Η εικόνα στα ταμπλό