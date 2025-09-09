Κέρδη στη Wall Street με φόντο τις μειώσεις επιτοκίων

Με κέρδη κιούνται την Τρίτη οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά το νέο ρεκόρ που σημείωσε τη Δευτέρα ο δείκτης Nasdaq Composite.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 παραμένει κερδίζει 0,16% στις 6.505 μονάδες, ο Nasdaq 0,15% στις 21.830 μονάδες και ο Dow Jones 0,35% στις 45.676 μονάδες. Το Υπουργείο Εργασίας ενημέρωσε τα στοιχεία για την απασχόληση για την δωδεκάμηνη περίοδο που έκλεισε τον προηγούμενο Μάρτιο μειώνοντας τα συνολικά κέρδη από μισθοδοσίες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατά 911.000.

Αν και τα στοιχεία είχαν ελάχιστη επίδραση στις μετοχές την Τρίτη, επειδή αφορούν στοιχεία από πριν από έξι μήνες, η έκθεση ενδέχεται να ενισχύσει τις εκκλήσεις προς την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ να είναι πιο επιθετική με τις μειώσεις των επιτοκίων φέτος.

«Η εικόνα της απασχόλησης συνεχίζει να επιδεινώνεται και, ενώ αυτό θα πρέπει να διευκολύνει την Fed να μειώσει τα επιτόκια αυτό το φθινόπωρο, θα μπορούσε επίσης να "παγώσει" την πρόσφατη ανάκαμψη», δήλωσε ο Chris Zaccarelli, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Northlight Asset Management.

Η Wall Street κατέγραψε τη Δευτέρα μια κερδοφόρα συνεδρίαση, με βασικούς κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών, όπως η Broadcom και η Nvidia, να συμβάλλουν στην άνοδο του Nasdaq, που έχει μεγάλη συμμετοχή τεχνολογικών εταιρειών, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ωστόσο, οι επενδυτές αναμένουν τώρα δύο σημαντικές εκθέσεις για τον πληθωρισμό, οι οποίες θα μπορούσαν να καθορίσουν τις αποφάσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed στην συνεδρίασή τους την επόμενη εβδομάδα.

Την περασμένη εβδομάδα, μια εκπληκτικά αδύναμη έκθεση για την απασχόληση ενίσχυσε τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων. Ωστόσο, οποιαδήποτε απροσδόκητη αύξηση των δεικτών πληθωρισμού θα μπορούσε να ανατρέψει αυτές τις προοπτικές. Η έκθεση για τον δείκτη τιμών παραγωγού του Αυγούστου αναμένεται να δημοσιευθεί την Τετάρτη το πρωί, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα δημοσιευθεί την Πέμπτη.

«Εάν ο δείκτης CPI δείξει μια επιδεινούμενη τάση υψηλότερου πληθωρισμού την Πέμπτη, τότε η αγορά θα αρχίσει να ανησυχεί για στασιμόπληθωρισμό», δήλωσε ο Zaccarelli. «Η ανοδική αγορά έχει δείξει εξαιρετική ανθεκτικότητα φέτος, αλλά ενδέχεται να πλησιάζουμε σε ένα σημείο καμπής όπου θα δοκιμαστεί ξανά».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης, οι μετοχές της Apple σημείωσαν μικρή πτώση εν όψει της ετήσιας εκδήλωσης στην οποία η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει το νέο iPhone.

Επιπλέον, οι μετοχές της Fox σημειώνουν πτώση 5% μετά την ανάληψη του ελέγχου του ηγετικού ομίλου των ΜΜΕ από τον Lachlan Murdoch, καθώς η οικογένεια Murdoch έλυσε τη διαμάχη σχετικά με το οικογενειακό καταπίστευμα. Οι μετοχές της Dell Technologies σημείωσαν επίσης πτώση 2% μετά την παραίτηση της οικονομικής διευθύντριας Yvonne McGill, η οποία τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη.