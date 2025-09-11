Κέρδη στα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Nikkei σε νέο ιστορικό υψηλό

Θετικά πρόσημα εμφάνισαν για την Πέμπτη οι περισσότερες μεγάλες αγορές της Ασίας, με τον Nikkei να κλείνει σε νέα ιστορικά υψηλά και με τη ζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη να «οδηγεί» τις τεχνολογικές μετοχές.

Στην Ιαπωνία, οι επενδυτές συνεχίζουν να «πατούν» πάνω στην απόφαση του Σιγκέρου Ισίμπα να αποχωρήσει από την ηγεσία της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου. Εν μέσω των διεργασιών για την αλλαγή προεδρίας στο κυβερνών κόμμα, υπάρχει προσδοκία για μια νέα ηγεσία που θα είναι περισσότερο φιλική σε επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές.

Στα της Τεχνητής Νοημοσύνης, το ράλι που κατέγραψαν οι μετοχές της Oracle στην Wall Street την Τετάρτη «ανοίγει την όρεξη» για περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς συνεχίζεται το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις εταιρείες AI.

Σημειώνεται ακόμα πως οι αγορές θα εστιάσουν το μεσημέρι της Πέμπτης στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που αναμένεται να αφήσει αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια. Οι προβολείς θα «πέσουν» στο εάν και με ποιο τρόπο η ΕΚΤ θα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μειώσεις επιτοκίων μέσα στους επόμενους μήνες.

«Μένοντας» στις ισχυρές κεντρικές τράπεζες, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν στις 15:30 (ώρα Ελλάδας) θα παρέχουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ενόψει και των σχετικών ανακοινώσεων που θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία κέρδισε 1,33% στις 44.422 μονάδες και ο ευρύτερος Topix ανέβηκε 0,21% στις 3.147 μονάδες.

Στην Αυστραλία ο ASX/200 έπεσε 0,29% στις 8.805 μονάδες και ο Kospi στη Νότια Κορέα ενισχύθηκε 0,90% στις 3.344 μονάδες.

Στην Ινδία ο Nifty 50 ανεβαίνει 0,05% στις 24.984 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite κερδίζει 1,48% στις 3.869 μονάδες, ο Shenzhen Component ενισχύεται 3% στις 21.935 μονάδες και ο CSI 300 γράφει άνοδο 2,10% στις 4.538 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρούσε 0,07% στις 26.188 μονάδες.