Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από τα μέταλλα

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Τρίτης, ενισχυμένες από το σταθερό κλείσιμο της Wall Street κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η πώληση των πολύτιμων μετάλλων αποδείχθηκε σχετικά βραχύβια.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,82% στις 622,38 μονάδες. Κέρδη σημειώνει και ο DAX της Φρανκφούρτης κατά 1,21% στις 25.084,25 μονάδες όπως και ο FTSE του Λονδίνου κατά 0,23% στις 10.364,95 μονάδες. Ο CAC του Παρισιού σημειώνει άνοδο της τάξης του 0,59% στις 8.229,43 μονάδες, ενώ ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη της τάξης του 2,01% στις 46.443,5 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές αγορές παρουσιάζουν άνοδο μετά από ημέρες αστάθειας, που χαρακτηρίστηκαν από την πτώση των τιμών του χρυσού και του αργυρού, ιδίως στα τέλη της περασμένης εβδομάδας και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ωστόσο, οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων ανέκαμψαν τη Δευτέρα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και βοηθώντας τον δείκτη blue chip Dow Jones Industrial Average να σημειώσει κέρδη άνω των 500 μονάδων στη Wall Street.

Παράλληλα, η άνοδος των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων προήλθε έπειτα από την αξιολόγηση των επενδυτών σχετικά με τον οποίο ο Κέβιν Γουόρς, που έχει επιλεγεί ως ο επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, θα μπορούσε να διαμορφώσει την πορεία της πολιτικής της Fed.

Ο Γουόρς, ο υποψήφιος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία της Fed, κάλεσε την κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια, επισημαίνοντας την ισχυρότερη αύξηση της παραγωγικότητας χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ωστόσο, ζήτησε επίσης μείωση του ισολογισμού, κάτι που, σύμφωνα με τους αναλυτές, οδηγεί σε πιο απότομη καμπύλη αποδόσεων.

Η Publicis στο επίκεντρο

Στην Ευρώπη, η προσοχή στρέφεται και πάλι στην περίοδο των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, με μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών εταιρειών να ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους αυτή την εβδομάδα.

Η Publicis Groupe βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής την Τρίτη, καθώς μια σειρά από εντυπωσιακές επιτυχίες στην προσέλκυση πελατών αύξησε τα υποκείμενα έσοδα του γαλλικού διαφημιστικού «κολοσσού» στο τέταρτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.

Ο όμιλος δημιούργησε 2,03 δισ. ευρώ σε ελεύθερες ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης το 2025, 10,6% ανοδικότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και πρότεινε μέρισμα 3,75 ευρώ ανά μετοχή, 4,2% ανοδικότερα και πλήρως καταβληθέν σε μετρητά.

Η γαλλική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Amundi ανακοίνωσε αύξηση 6% στα προσαρμοσμένα έσοδα προ φόρων για το 2025, τα οποία ανήλθαν σε 1,86 δισ. ευρώ, χάρη στις καθαρές εισροές ύψους 88 δισ. ευρώ που αποτέλεσαν ρεκόρ, καθώς η εταιρεία ξεκίνησε το νέο της σχέδιο με στόχο την ανάπτυξη έως το 2028.

Η Akzo Nobel ανέφερε σημαντική αύξηση των περιθωρίων κέρδους του τέταρτου τριμήνου σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς ο ολλανδικός κατασκευαστής χρωμάτων αντιμετωπίζει την αδύναμη ζήτηση και επιδιώκει τη συγχώνευση με τον αμερικανικό ανταγωνιστή Axalta Coating Systems.

Πτώση των τιμών καταναλωτή στη Γαλλία

Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έδειξαν ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε υπό έλεγχο στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Οι τιμές καταναλωτή στη Γαλλία σημείωσαν πτώση 0,3% τον Ιανουάριο, με ετήσια αύξηση μόλις 0,3%, κάτω από το αναμενόμενο 0,6%.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πραγματοποιήσει συνεδρίαση για τον καθορισμό της πολιτικής της αργότερα αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στο 2% για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ενδέχεται να κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο ενός ισχυρότερου νομίσματος στον πληθωρισμό, καθώς το ευρώ ξεπέρασε για λίγο τα 1,20 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από το 2021.