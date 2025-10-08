Η Nvidia δίνει ώθηση στη Wall Street παρά το κυβερνητικό shutdown

Οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης κινούνται ανοδικά την Τετάρτη, καθώς η Nvidia ενίσχυσε την αγορά και οι επενδυτές επιχειρούν να ξεπεράσουν τις ανησυχίες για το συνεχιζόμενο κυβερνητικό κλείσιμο στις ΗΠΑ.

Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,53% και διαμορφώνεται στις 6.751,04 μονάδες, μετά τη διακοπή ενός επταήμερου ανοδικού σερί λόγω της πτώσης της Oracle την προηγουμένη ημέρα. Την κίνηση στηρίζουν οι τομείς πληροφορικής και κοινής ωφέλειας, που βρίσκονται σε πορεία για νέα υψηλά. Ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,83% στις 22.975,66 μονάδες, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 0,39% και διαμορφώνεται στις 46.748,70 μονάδες.

Η μετοχή της Nvidia ενισχύεται πάνω από 1%, μετά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου Τζεν-Σουν Χουάνγκ στο CNBC ότι η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Ο Χουάνγκ εξέφρασε επίσης τη λύπη του που δεν επένδυσε περισσότερα στην startup δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης του Ίλον Μασκ, xAI, χαρακτηρίζοντας «πολύ ενδιαφέρουσα» την ευκαιρία χρηματοδότησης.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει τεράστιες δυνατότητες, αλλά στο τέλος απαιτείται πραγματική ζήτηση για τα τσιπ και το λογισμικό που βασίζεται σε αυτά», δήλωσε ο επενδυτικός αναλυτής της Baird, Ρος Μέιφιλντ.

Η άνοδος ήρθε μία ημέρα μετά την πτώση της μετοχής της Nvidia, καθώς οι μετοχές της Oracle υποχώρησαν ύστερα από αναφορές για χαμηλότερα περιθώρια κέρδους στην επιχείρηση cloud και απώλειες από συμφωνίες ενοικίασης τσιπ της Nvidia.

Το γεγονός αυτό αναζωπύρωσε φόβους για πιθανή «φούσκα» στην Τεχνητής Νoημοσύνης, ανάλογη με τη φούσκα των dot-com στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Πολλοί αναλυτές καλούν τους επενδυτές να επαναξιολογήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, αν και εκτιμούν ότι μπορεί να υπάρχει ακόμη περιθώριο ανόδου.

Το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης εισήλθε στην όγδοη ημέρα του, με τη Γερουσία να αναμένεται να ψηφίσει εκ νέου για την επαναλειτουργία της. Η Βουλή απέτυχε για πέμπτη φορά να εγκρίνει προσωρινή χρηματοδότηση. Αν και η διακοπή έχει μέχρι στιγμής περιορισμένο αντίκτυπο στις μετοχές, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι όσο παρατείνεται, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για την οικονομία.