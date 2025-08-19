Στην άνοδο που εμφανίζουν οι δημόσιες προσφορές (IPO) των μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων στο αμερικανικό χρηματιστήριο στέκεται το CNBC την Τρίτη.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Bullish IPO αυτής της εβδομάδας απέκτησε πρόσθετη σημασία, ίσως λόγω του ίδιου του ονόματος της εταιρείας.

Όταν οι μετοχές του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζεται από τον Πίτερ Τιλ, υπερδιπλασιάστηκαν στην έναρξη της διαπραγμάτευσης την Τετάρτη, προτού κλείσουν τη μέρα με άνοδο 84%, ήταν το πιο πρόσφατο σημάδι ότι οι «ταύροι» των τεχνολογικών IPO επέστρεψαν στη δράση.

Τον Ιούλιο, η εταιρεία λογισμικού σχεδίασης Figma υπερτριπλασίασε την αξία της στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ έναν μήνα νωρίτερα η Circle, επίσης εταιρεία κρυπτονομισμάτων, εκτινάχθηκε κατά 168% στην πρεμιέρα της στο Big Board.

Σημειώνεται πως η Wall Street το περίμενε αυτό για καιρό.

Πριν από τρία χρόνια, ο έντονος πληθωρισμός και τα υψηλά επιτόκια είχαν ουσιαστικά κλείσει την αγορά για δημόσιες εγγραφές. Οι τεχνολογικές μετοχές κατέρρευσαν και το ιδιωτικό κεφάλαιο στέρεψε, αναγκάζοντας τις νεοφυείς εταιρείες που καίνε μετρητά να στραφούν από την ανάπτυξη προς την αποδοτικότητα και την κερδοφορία.

Το εμπόδιο φάνηκε να χαλαρώνει νωρίτερα φέτος, όταν εταιρείες όπως οι StubHub και Klarna υπέβαλαν ενημερωτικά δελτία, αλλά τότε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ταρακούνησε τις αγορές τον Απρίλιο με τα σχέδιά του για εκτεταμένους δασμούς. Οι roadshows μπήκαν σε αόριστη αναμονή.

Η ατζέντα δασμών του προέδρου έχει από τότε σταθεροποιηθεί κάπως, και επενδυτικά κεφάλαια ρέουν στην τεχνολογία, σπρώχνοντας τον Nasdaq σε επίπεδα ρεκόρ, πάνω από 40% υψηλότερα από το χαμηλό του Απριλίου. Η αισιοδοξία μεγαλώνει ότι το μεγάλο στοκ νεοφυών επιχειρήσεων υψηλής αξίας θα συνεχίσει να απελευθερώνεται καθώς διευθύνοντες σύμβουλοι και venture capitalists πείθονται πως οι δημόσιες αγορές θα καλωσορίσουν τις κορυφαίες τους εταιρείες.

Πριν την είσοδο της Figma, η πρόεδρος του NYSE, Λιν Μάρτιν, δήλωσε στο CNBC ότι η τεράστια ζήτηση για αυτήν την IPO θα μπορούσε να «ανοίξει τα φράγματα» για την υπόλοιπη αγορά. Και νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η CEO του Nasdaq, Αντένα Φριντμαν, δήλωσε στο «Fast Money» ότι υπάρχει μια «πολύ υγιής λίστα» εταιρειών που σκοπεύουν να μπουν στο χρηματιστήριο στο δεύτερο μισό του έτους, πριν από την εορταστική περίοδο.

«Συναντώ πολλούς CEOs, τους προετοιμάζω να σκεφτούν τι θέλουν από τις δημόσιες αγορές και προς τα πού κατευθύνονται», είπε η Φρίντμαν.

Υπάρχουν πάνω από 20 αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες με αποτίμηση άνω των 10 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την CB Insights. Η StubHub έχει ήδη επικαιροποιήσει το ενημερωτικό της δελτίο, υποδεικνύοντας ότι η εισαγωγή πλησιάζει.

«Το παράθυρο για IPO είναι ανοιχτό», είπε ο Ρικ Χάιτζμαν, εταίρος στη FirstMark, μιλώντας στο CNBC. «Έχουμε δει ευρεία στήριξη για IPOs σε όλο τον κλάδο, κι επομένως συμβουλεύουμε τις εταιρείες μας να προετοιμαστούν και να μπουν στο χρηματιστήριο».

Ένα άλλο μεγάλο θέμα για VCs και τραπεζίτες είναι το ρυθμιστικό περιβάλλον.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν δέχθηκε επικρίσεις από επενδυτές startups για τη σκληρή στάση στις μεγάλες εξαγορές, κάτι που αποδίδεται στο «βαρύ χέρι» της Lina Khan στην FTC, ενώ δεν κατάφερε να χαλαρώσει τους περιορισμούς που –όπως λένε– καθιστούν λιγότερο ελκυστικό το να γίνει μια εταιρεία δημόσια.

Ο νέος επικεφαλής της SEC, Πωλ Άτκινς, δήλωσε τον Ιούλιο ότι θέλει να «κάνει τα IPO σπουδαία ξανά», αφαιρώντας εμπόδια που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα των γνωστοποιήσεων και τον κίνδυνο αγωγών. Δεν έχει δώσει ακόμη πολλές συγκεκριμένες προτάσεις.

Η Φρίντμαν είπε στο CNBC ότι η πρώτη της συζήτηση με τον Άτκινς μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ήταν για το πώς να γίνει πιο εύκολη και ελκυστική η δημόσια εγγραφή για τις εταιρείες.

«Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική σε πολλά μέτωπα — εξετάζοντας τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων, τη διαδικασία των proxy, και άλλα στοιχεία που κάνουν δύσκολη τη δημόσια πορεία», είπε. «Είναι εξίσου πρόθυμος όσο κι εμείς, οπότε ελπίζουμε αυτό να μεταφραστεί σε ουσιαστική δράση».

Εκτός από τα μεγάλα κέρδη που σημείωσαν Bullish, Figma και Circle, οι δημόσιες αγορές καλωσόρισαν την Chime (online banking) με άνοδο 37% τον περασμένο μήνα και την eToro με άνοδο 29% τον Μάιο. Στον κλάδο της υγείας, είχαμε δύο IPOs: Hinge Health και Omada Health.

Αλλά ήταν οι εκρηκτικές πρεμιέρες της Circle και της Figma που προκάλεσαν συζητήσεις για μια νέα bull market στα IPOs. Η Figma εκτινάχθηκε 250% την ημέρα της IPO αφού τιμολόγησε τις μετοχές ένα δολάριο πάνω από το ενημερωμένο εύρος. Η Circle υπερδιπλασίασε την αξία της μετά την είσοδό της επίσης πάνω από το αναμενόμενο εύρος.

Αυτού του είδους οι εκρήξεις επανέφεραν μια παλιά συζήτηση από την τελευταία IPO άνθηση (2020–2021), όταν ο επενδυτής Μπιλ Γκάρλεϊ υποστήριξε ότι τα μεγάλα «άλματα» της πρώτης ημέρας δείχνουν σκόπιμα λάθος τιμολόγηση που ζημιώνει την εταιρεία και χαρίζει εύκολα κέρδη σε νέους επενδυτές. Ο Γκάρλεϊ έχει υποστηρίξει τις άμεσες εισαγωγές (direct listings), όπου η τιμή αντικατοπτρίζει καλύτερα τη ζήτηση.

Καθώς η Figma έκανε το ντεμπούτο της, ο Γκάρλεϊ επανήλθε, χαρακτηρίζοντας τα μεγάλα κέρδη ως «αναμενόμενο & πλήρως εσκεμμένο» αποτέλεσμα προς όφελος των πελατών των μεγάλων τραπεζών.

«Το αγόρασαν στα $33 χθες βράδυ και μπορούν να το πουλήσουν σήμερα πάνω από $90», έγραψε. Σε επόμενο ποστ, πρόσθεσε: «Θα ήθελα να δω τις άμεσες εισαγωγές να αντικαθιστούν τις IPO — βγάζει νόημα να ταιριάζει η προσφορά με τη ζήτηση. Αλλά η Wall Street ίσως είναι πολύ εθισμένη στις τεράστιες “δωρεάν παροχές” προς τους πελάτες».

Η Λάιζ Μπάγερ, ιδρύτρια της συμβουλευτικής εταιρείας Class V Group, έγραψε στο LinkedIn ότι η εταιρεία αποφασίζει πού θα τιμολογήσει τη μετοχή και ότι δίνεται πολλή σκέψη στη διαδικασία. Επιπλέον, σε μια IPO, οι εταιρείες πουλούν μόνο μικρό ποσοστό των μετοχών τους — στην περίπτωση της Figma περίπου 7% — οπότε, αν έχουν αποτελέσματα, «θα υπάρξουν πολλές μελλοντικές ευκαιρίες να πουλήσουν περισσότερες μετοχές σε υψηλότερες τιμές».

Αυτό συμβαίνει ήδη.

Η Circle ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι προσφέρει άλλα 10 εκατομμύρια μετοχές σε δευτερογενή διάθεση. Και την Παρασκευή, η Λέσλι Πίκερ του CNBC μετέδωσε ότι οι τραπεζίτες της CoreWeave, η οποία έχει ανέβει 150% από την IPO του Μαρτίου, διευθέτησαν block trades αυτήν την εβδομάδα.

Αλλά η Μπάγερ προειδοποιεί ότι οι τεχνολογικές αγορές έχουν ιστορικό υπερθέρμανσης. Ενώ πάντα υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι θεσμικοί επενδυτές σε μια IPO και του τι πληρώνουν οι ενθουσιώδεις μικροεπενδυτές, σήμερα υπάρχει «ένα χάσμα που δεν έχουμε ξαναδεί από το 1999–2000», είπε, προσθέτοντας: «και φυσικά, ξέρουμε πώς τελείωσε τότε».

Σε σύγκριση με τη φούσκα των dot-com, οι εταιρείες που βγαίνουν τώρα στο χρηματιστήριο έχουν σημαντικά έσοδα και πραγματικά θεμελιώδη μεγέθη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα IPO pops είναι βιώσιμα, πρόσθεσε.

«Είναι σχεδόν σαν να είχαμε αρκετά χρόνια “Ποτοαπαγόρευσης”», είπε η Μπάγερ, αναφερόμενη στην περίοδο πριν από έναν αιώνα όπου το αλκοόλ ήταν απαγορευμένο στις ΗΠΑ. «Οι άνθρωποι, σε ορισμένες περιπτώσεις, πίνουν υπερβολικά στην αγορά IPO».