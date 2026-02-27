Η κορυφαία ρυθμιστική αρχή της Wall Street ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι υιοθέτησε τελικούς κανόνες που απαιτούν την αποκάλυψη συμμετοχών και συναλλαγών από διευθυντές και στελέχη ξένων εταιρειών που διαπραγματεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που είχε επιβάλει το Κογκρέσο στα τέλη του περασμένου έτους.

Η κίνηση αυτή ενισχύει το αυστηρότερο κανονιστικό περιβάλλον για τις ξένες εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρυσι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ξεκίνησε διαδικασία θέσπισης κανόνων που θα μπορούσε να απαιτήσει από πολλές ξένες εταιρείες να κάνουν περισσότερες γνωστοποιήσεις στους επενδυτές, κλείνοντας ένα παραθυράκι που, όπως είπαν αξιωματούχοι, ωφελούσε ιδιαίτερα την Κίνα.

Σύμφωνα με τους κανόνες που υιοθετήθηκαν την Παρασκευή, τα κορυφαία στελέχη και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων ξένων ιδιωτικών εκδοτών που κατέχουν ορισμένες ονομαστικές μετοχές πρέπει να αρχίσουν να δημοσιοποιούν τις συμμετοχές και τις συναλλαγές τους έως τις 18 Μαρτίου, σύμφωνα με τον Νόμο περί Υπεύθυνης Διακράτησης Ξένων Επενδυτών, ανέφερε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε ανακοίνωσή της.

Ο νόμος, που υιοθετήθηκε από το Κογκρέσο τον Δεκέμβριο, καταργεί την εξαίρεση που υπήρχε για τους εμπιστευτικούς σε ξένες εταιρείες, απαιτώντας γνωστοποιήσεις όπως αυτές που κάνουν τα κορυφαία στελέχη σε αμερικανικές εταιρείες.