Η ανησυχία για τις ενεργειακές τιμές φέρνει απώλειες στις ευρωαγορές

Με έντονα αρνητικά πρόσημα ξεκίνησαν τη Δευτέρα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά από τις απώλειες πέριξ και άνω του 4% που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα και καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η άνοδος των ενεργειακών τιμών συνεχίζει να εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη, την ώρα που η Goldman Sachs αναμένει πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε δύο αυξήσεις των επιτοκίων της (δηλαδή, ενίσχυση του κόστους δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις) μέχρι τον Ιούνιο ώστε να καταπολεμήσει τις αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Σημειώνεται πως ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς Ντε Γκίντος, είπε πως «η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να αποτρέψει τον πόλεμο από το να έχει αρχικό αντίκτυπο τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην ανάπτυξη, αλλά η ΕΚΤ μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση και να είναι σε εγρήγορση για πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις».

Στη Βρετανία, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων έφτασαν τη Δευτέρα στο υψηλότερο επίπεδο του από τον Ιούλιο του 2008 καθώς οι αγορές προεξοφλούσαν τέσσερις αυξήσεις των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) για το τρέχον έτος.

