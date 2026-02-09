Goldman Sachs: «Βλέπει» τετραπλασιασμό των IPO στις ΗΠΑ στα 160 δισ. δολάρια το 2026

Οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές αναμένεται να παρουσιάσουν απότομη ανάκαμψη στις αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) το 2026, σύμφωνα με αναλυτές της Goldman Sachs, οι οποίοι προβλέπουν τετραπλασιασμό των εσόδων στο ποσό-ρεκόρ των 160 δισ. δολαρίων, καθώς μεγάλα ονόματα όπως η SpaceX, η OpenAI και η Anthropic πλησιάζουν περισσότερο στις δημόσιες εγγραφές.

Η επενδυτική τράπεζα της Wall Street αναμένει επίσης ότι ο αριθμός των IPO θα διπλασιαστεί φέτος σε 120, καθώς η βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης, οι ισχυρότερες αποτιμήσεις των μετοχών και οι ευνοϊκότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες αναζωογονούν την όρεξη για συμφωνίες.

Η πρόβλεψη σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη χρονιά που έχει καταγραφεί σε απόλυτα έσοδα, ανέφεραν οι αναλυτές σε σημείωμα που εκδόθηκε την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι η αξία των IPO θα εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς των ΗΠΑ, αντανακλώντας την έντονη ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς την τελευταία δεκαετία.

Δώδεκα εταιρείες έχουν αντλήσει περίπου 5 δισ. δολάρια μέσω IPO μέχρι στιγμής το 2026, συμπεριλαμβανομένων του κατασκευαστή εξοπλισμού Τεχνητής Νοημοσύνης Forgent Power και της βιοφαρμακευτικής εταιρείας Eikon Therapeutics.

Η Cerebras Systems, κατασκευάστρια τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης που ανταγωνίζεται τη Nvidia, μόλις άντλησε 1 δισ. δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης τελικού σταδίου, ο οποίος την αποτίμησε στα 23 δισ. δολάρια.

Οι εταιρείες λογισμικού και υγειονομικής περίθαλψης αναμένεται να κυριαρχήσουν σε αριθμό IPO, ενώ μια χούφτα εταιρειών τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης σε προχωρημένο στάδιο αναμένεται να οδηγήσουν τα έσοδα, σύμφωνα με το σημείωμα.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών βρίσκονται ορισμένες εξαιρετικά πολύτιμες ιδιωτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η SpaceX του Ίλον Μασκ, η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic και η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, με τις πιθανές δημόσιες εισαγωγές τους να καθορίσουν πιθανότατα την κλίμακα και τον τόνο του επόμενου κύκλου IPO.

Οι εισαγωγές μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών θα διαμορφώσουν την αγορά IPO το 2026, ανέφεραν οι αναλυτές, με τα έσοδα να κυμαίνονται από περίπου 80 δισ. έως σχεδόν 200 δισ. δολάρια, έναντι βασικού σεναρίου 160 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι η μαζική πώληση μετοχών λογισμικού στις αρχές του έτους ανέδειξε τους κινδύνους αποτίμησης, ιδίως καθώς ο κλάδος αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο του ανεκτέλεστου όγκου IPO.

«Η συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις τιμές των μετοχών και στην εταιρική εμπιστοσύνη αποτελεί τον βασικό μακροοικονομικό κίνδυνο για την πρόβλεψή μας. Το σημαντικό βάρος του λογισμικού στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των IPO είναι ένας ακόμη κίνδυνος», σημειώνει η Goldman.