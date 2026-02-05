Ευρωαγορές: Υποτονικό το κλίμα ενόψει των ανακοινώσεων της ΕΚΤ

Μεικτά πρόσημα και ήπιες μεταβολές καταγράφουν στις πρώτες συναλλαγές τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν αναμονή των ανακοινώσεων από την ΕΚΤγια τα επιτόκια, αλλά και από την BoE, ενώ το κλίμα επηρεάζεται και από τις απώλειες στη Wall Street αλλά και τα εταιρικά αποτελέσματα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 είναι αμετάβλητος στο άνοιγμα (-0,0,6%) ενώ υποχώρηση 0,43% σημειώνει και ο FTSE στο Λονδίνο. Αμετάβλητος είναι και ο DAX στη Φρανκφούρτη (+0,06%) ενώ ήπια κέρδη καταγράφουν ο CAC στο Παρίσι (+0,48%) και ο FTSE MIB στο Μιλάνο (+0,23%).

Εκτός του εταιρικού τομέα, οι γερμανικές βιομηχανικές παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 7,8% τον Δεκέμβριο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για πτώση 2,2%.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο 2% για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση αργότερα σήμερα, αλλά η απότομη πτώση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη τον Ιανουάριο ενδέχεται να προκαλέσει ανησυχίες στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έδειξαν ότι ο πληθωρισμός του ΔΤΚ στην ευρωζώνη υποχώρησε στο 1,7% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, από 1,9% τον Δεκέμβριο.

Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται επίσης να διατηρήσει το τρέχον επιτόκιο στο 3,75% αργότερα στη συνεδρίαση, με τους αναλυτές να αναφέρουν επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, παρά τα σημάδια αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας.