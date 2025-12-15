Άνοδος για τις ευρωαγορές ενόψει της συνεδρίασης της ΕΚΤ την Πέμπτη

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της Δευτέρας, στην αρχή μιας πολυάσχολης εβδομάδας για τις κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,61% στις 581,79 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,41% στις 24.284,93 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου σημειώνει κέρδη 0,62% στις 9.709,07 μονάδες. Ο CAC του Παρισιού κερδίζει 0,75% στις 8.129,07 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει άνοδο 1,09% στις 43.988,84 μονάδες.

Γενικότερα, η τρέχουσα εβδομάδα είναι πολυάσχολη για τους επενδυτές στην Ευρώπη με την τελική συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το έτος να πραγματοποιείται την Πέμπτη, οπότε η τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στο 2%.

Σε συνέντευξή της στη Financial Times, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα πιθανότατα θα αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη τον Δεκέμβριο, μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω της πρόβλεψης για την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στο 1,2% τον Σεπτέμβριο.

Άλλες κεντρικές τράπεζες, όπως η Τράπεζα της Αγγλίας, η Riksbank και η Norges Bank, θα λάβουν επίσης τις τελευταίες αποφάσεις τους για τη νομισματική πολιτική για το 2025 αυτή την εβδομάδα. Μπορεί να είναι μια δύσκολη απόφαση, αλλά η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανακοινωθούν επίσης την Τετάρτη.

Η αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων ηγετών θα δοκιμαστεί επίσης αυτήν την εβδομάδα, καθώς θα συζητήσουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας σε Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης δισεκατομμυρίων παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη ενός δανείου 210 δισεκατομμυρίων ευρώ (246 δισεκατομμύρια δολάρια) προς το Κίεβο.