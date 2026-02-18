Ευρωαγορές: Θετικό κλίμα στο άνοιγμα – Υποχώρησε στο 3% ο πληθωρισμός στη Βρετανία

Άνοδο καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια το πρωί της Τετάρτης με τους επενδυτές να σταθμίζουν τα εταιρικά τριμηνιαία αποτελέσματα, ενώ κάμψη κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Βρετανία.

Πιο ειδικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,6%, στη Φρανκφούρτη ο DAX κινείται ανοδικά 0,53%, στο Λονδίνο ο FTSE είναι πάνω 0,48%, στο Παρίσι ο CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,34% και στο Μιλάνο ο FTSE MΙΒ σημειώνει κέρδη 0,7%.

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου βρίσκονται στην πρώτη θέση μετά τα ισχυρά κέρδη της βρετανικής BAE Systems, ενώ οι επενδυτές εξέτασαν τις προοπτικές για τη νομισματική πολιτική εν μέσω αναφορών για αποχώρηση της Λαγκάρντ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο ευρύτερος τομέας επίσης καταγράφει κέρδη μετά από δημοσίευμα την Τρίτη που ανέφερε ότι η Γερμανία ετοιμάζεται να αποκτήσει μειοψηφικό μερίδιο στην KNDS, τον γαλλογερμανικό κατασκευαστή του άρματος μάχης Leopard, ενόψει της προγραμματισμένης εισαγωγής του στο χρηματιστήριο φέτος.

Η τριμηνιαία περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων παραμένει βασικό επίκεντρο για τους επενδυτές και τα αποτελέσματα ήταν γενικά θετικά, με περίπου το 60% των ευρωπαϊκών εταιρειών να έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες για τα κέρδη μέχρι στιγμής, σε σύγκριση με ένα τυπικό τρίμηνο όπου το 54% θα ξεπερνούσε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Στο 3% ο πληθωρισμός στη Βρετανία

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιανουάριο μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Μάρτιο του περασμένου έτους, αυξάνοντας την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) τον Μάρτιο.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3,0% σε ετήσια βάση τον περασμένο μήνα, επιβραδύνοντας από την αύξηση 3,4% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Παρόλο που το βασικό ποσοστό παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Τράπεζας της Αγγλίας, η κεντρική τράπεζα αναμένει ότι ο ρυθμός των αυξήσεων των τιμών θα επιβραδυνθεί απότομα για να πλησιάσει αυτόν τον στόχο τον Απρίλιο, καθώς οι αυξήσεις του κόστους κοινής ωφέλειας και άλλων τιμολογίων που ελέγχονται από την κυβέρνηση πέρυσι δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια σύγκριση.

Οι επενδυτές αναμένουν κυρίως ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο στο 3,5% τον Μάρτιο, μετά από μια σφιχτή ψηφοφορία για να διατηρήσει το κόστος δανεισμού αμετάβλητο τον Φεβρουάριο.

Ο πληθωρισμός υποχώρησε επίσης στη Γαλλία, καθώς οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, μειωμένες από 0,7% τον Δεκέμβριο.