Ευρωαγορές: Θετικό κλίμα στην πρώτη συνεδρίαση της χρονιάς - Ξεπέρασε τις 10.000 μονάδες το Λονδίνο

Ανοδικά κινούνται τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της πρώτης συνεδρίασης της χρονιάς, εν αναμονή και της ανακοίνωσης για τα στοιχεία της μεταποίησης (PMI) στην Ευρωζώνη, αργότερα μες στην ημέρα.

Οι ευρωαγορές αγγίζουν ιστορικά υψηλά την Παρασκευή, στην πρώτη συνεδρίαση του 2026, μετά από ένα έτος με εξαιρετικές αποδόσεις, με τις μετοχές του αμυντικού τομέα να οδηγούν την κούρσα της ανόδου.

Ο STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,49%, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν από τις εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς και ο δείκτης αναφοράς βρίσκεται σε πορεία για την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο.

Ο δείκτης έκλεισε το 2025 με την καλύτερη επίδοση από το 2021, χάρη στην πτώση των επιτοκίων, τη δημοσιονομική τόνωση της Γερμανίας και την απομάκρυνση από τις υψηλές τιμές των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας.

Οι αγορές σε ολόκληρη την περιοχή καταγράφουν κέρδη σήμερα, ενώ ο όγκος των συναλλαγών παρέμεινε χαμηλός. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται ανοδικά 0,37% και στο Λονδίνο ο FTSE σημειώνει άνοδο 0,67%, σπάζοντας το όριο των 10.000 μονάδων.

Στον STOXX 600, οι μετοχές του τομέα άμυνας ηγούνται των κερδών με άνοδο 1,9%.

Οι μετοχές των τραπεζών που έχουν μεγάλο βάρος, παρέχουν επίσης στήριξη, με άνοδο 0,2%.

Οι μετοχές βασικών πόρων σημειώνουν άνοδο 1,3%, ενώ ο δείκτης ενέργειας καταγράφουν άνοδο 1%.

Από την άλλη πλευρά, οι μετοχές που σχετίζονται με την κατανάλωση υποχωρούν 0,2%.

Τα στοιχεία PMI της ευρωζώνης αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα και θα προσφέρουν νέες πληροφορίες για την οικονομική υγεία της περιοχής.