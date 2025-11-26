Ευρωαγορές: Θετικό κλίμα με το βλέμμα στραμμένο στη Fed

Η αισιοδοξία για επικείμενη μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο προκαλεί άνοδο στις ευρωπαϊκές αγορές στο άνοιγμα της Τετάρτης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά 0,32% με τους περισσότερους τομείς και τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια να βρίσκονται σε θετικό έδαφος.

Στη Φρανκφούρτη ο DAX παραμένει αμετάβλητος (+0,08%), ενώ ήπιες μεταβολές καταγράφουν ο FTSE στο Λονδίνο (+0,15%) και ο CAC στο Παρίσι (+0,1%). Αμετάβλητος είναι ο FTSE MIB στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές εκτιμούν ότι υπάρχει σχεδόν 85% πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο του ποσοστού. Ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Ουίλιαμς, δήλωσε επίσης την Παρασκευή ότι υπάρχει περιθώριο για μείωση των επιτοκίων «στο εγγύς μέλλον».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό της Τετάρτης, με την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς να είναι έτοιμη να παρουσιάσει τα σχέδιά της για τις δαπάνες και τη φορολογία για το επόμενο έτος.

Υπάρχουν ευρέως προσδοκίες ότι η υπουργός Οικονομικών θα ανακοινώσει μια σειρά αυξήσεων φόρων, καθώς προσπαθεί να τηρήσει τους αυτοεπιβαλλόμενους κανόνες για τις δαπάνες και το δανεισμό και, ως αποτέλεσμα, έχει να καλύψει ένα δημοσιονομικό κενό.

Το κόστος δανεισμού της βρετανικής κυβέρνησης αυξήθηκε πριν από τις ενημερώσεις της Reeves για την πολιτική της, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς να αυξάνεται κατά 2 μονάδες βάσης.