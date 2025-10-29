Ευρωαγορές: Σταθεροποιητικές τάσεις ενόψει των αποφάσεων της Fed για τα επιτόκια

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παραμένουν αμετάβλητα στο άνοιγμα της Τετάρτης με τους επενδυτές να αξιολογούν μια σειρά εταιρικών κερδών, ενώ αναμένουν την απόφαση της Fed για τα επιτόκια μες στη μέρα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 είναι ουσιαστικά αμετάβλητος (+0,1%), όπως και ο DAX στη Φρανκφούρτη (+0,1%) αλλά και ο FTSE MIB στο Μιλάνο (+0,05%), ενώ σταθεροποιητικές τάσεις σημειώνει και ο FTSE στο Λονδίνο (+0,1%).

Η Fed αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο τέλος της συνεδρίασης για τη νομισματική πολιτική την Τετάρτη.

Οι μετοχές του τομέα εξόρυξης σημειώνουν άνοδο 1,7%, ενώ ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης καταγράφει άνοδο 0,4%. Ο ευρύτερος δείκτης τηλεπικοινωνιών υποχωρεί κατά 1% και ο δείκτης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας υποχωρεί 0,6%.

Στις εταιρικές εξελίξεις, η Mercedes σημειώνει άνοδο 6,4% μετά την ανακοίνωση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας για υψηλότερα από τα αναμενόμενα περιθώρια κέρδους στον βασικό τομέα δραστηριότητάς της.

Η UBS σημειώνει άνοδο 1,6% μετά την ανακοίνωση της τράπεζας για αύξηση 74% στα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.

Η Deutsche Bank και αυτή καταγράφει άνοδο 2,6% μετά την ανακοίνωση αύξησης 7% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, αντίθετα με τις προσδοκίες για πτώση.

Η Equinor κινείται πτωτικά 1,2% μετά την ανακοίνωση από τον ενεργειακό όμιλο μεγαλύτερης από την αναμενόμενη μείωσης στα κέρδη του τρίτου τριμήνου.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται επίσης στους «Magnificent Seven», τους τεχνολογικούς «κολοσσούς» Microsoft, Alphabet και Meta Platforms, οι οποίοι αναμένεται να ανακοινώσουν τα κέρδη τους αργότερα την Τετάρτη.

Ο πήχης είναι υψηλός για να παρουσιάσουν σταθερά αποτελέσματα που θα δικαιολογούν τις υψηλές αποτιμήσεις.