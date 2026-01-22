Ευρωαγορές: Κέρδη μετά την απόφαση Τραμπ να σταματήσει τις απειλές για νέους δασμούς

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανέκαμψαν την Πέμπτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εγκατέλειψε τις απειλές για επιβολή δασμών στη Γροιλανδία και απέκλεισε τη χρήση βίας για την κατάληψη του αυτόνομου δανικού εδάφους.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX ανέβηκε 1,17% στις 10:23 ώρα Ελλάδας, ανακτώντας κάποια ισορροπία μετά την αναζωπύρωση των ανησυχιών για εμπορικό πόλεμο, που οδήγησαν σε πτώση 1,9% του δείκτη αναφοράς αυτή την εβδομάδα μέχρι την Τετάρτη.

Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX σημείωσε άνοδο 1,28% στις 24.876,09 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος κινήθηκε και ο δείκτης FTSE στο Λονδίνο, στο +0,68% και τις 10.207,37 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, ο δείκτης CAC 40 κέρδισε 1,22% στις 8.167,91 μονάδες ενώ στην πράσινη πλευρά του ταμπλό βρίσκεται και το Χρηματιστήριο του Μιλάνου, στο +1,04% και τις 44.952,05 μονάδες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι απέσυρε την απειλή για την επιβολή δασμών μετά από συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, κατά την οποία κατέληξαν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για το μέλλον της Γροιλανδίας.

Αν και οι λεπτομέρειες ήταν ελάχιστες, τα σχόλια του Τραμπ ήταν αρκετά για να ανακουφίσουν τους επενδυτές που ανησυχούσαν για έναν πιθανό εμπορικό πόλεμο.

Οι επενδυτές αναλύουν επίσης μια σειρά από οικονομικές ενημερώσεις από εταιρείες, αναζητώντας ενδείξεις για τις προοπτικές κερδών και τις τάσεις της ζήτησης.

Οι μετοχές της Volkswagen, της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης, ανέβηκαν 4,3% μετά την ανακοίνωση καλύτερων από τα αναμενόμενα καθαρών ταμειακών ροών για το 2025.