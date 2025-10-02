Ευρωαγορές: Άνοιγμα με κέρδη με ώθηση από τις μετοχές Τεχνολογίας και Υγείας - Σε επίπεδα ρεκόρ ο Stoxx 600

Θετικό είναι το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια το πρωί της Πέμπτης, με τις μετοχές Υγείας, Τεχνολογίας αλλά και την αυτοκινητοβιομηχανία να δίνουν τον τόνο, παίρνοντας τη σκυτάλη και από τα κέρδη της Wall Street την Τετάρτη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 καταγράφει άνοδο 0,6% φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι περισσότερες περιφερειακές χρηματιστηριακές αγορές σημειώνουν επίσης άνοδο, με τη Γαλλία και τον CAC να ηγείται των κερδών με αύξηση 0,8%, ενώ ακολουθεί ο γερμανικός DAX με κέρδη 0,6%. Αμετάβλητος είναι ο FTSE στο Λονδίνο (+0,07%) ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB ανοίγει με ήπια κέρδη (+0,2%)

Οι μετοχές τεχνολογίας καταγράφουν άνοδο 2,3%, ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street. Το κλίμα ενισχύεται επίσης μετά την υπογραφή προθέσεων από τις κορεατικές Samsung Electronics 005930.KS και SK Hynix για την προμήθεια τσιπ μνήμης στα data centers της OpenAI.

Οι μετοχές των ASML και ASMI σημειώνουν άνοδο άνω του 4% η καθεμία, κατατάσσοντας τις εταιρείες μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων του STOXX.

Οι μετοχές του κλάδου υγείας κινείται ανοδικά 1%, συνεχίζοντας την ανάκαμψη της Τετάρτης, όταν η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Pfizer την Τρίτη συνέβαλε στη μείωση της αβεβαιότητας στον κλάδο.

Οι μετοχές του κλάδου αυτοκινήτων .SXAP σημειώνουν επίσης άνοδο 2,1%, ωθούμενες από την άνοδο 3,2% της Ferrari μετά την αναβάθμιση της αξιολόγησης της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας από «hold» σε «buy» από την HSBC.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν επίσης τις εξελίξεις σχετικά με το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, το οποίο πιθανότατα θα καθυστερήσει την ανακοίνωση των κρίσιμων στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένονται αργότερα αυτή την εβδομάδα.