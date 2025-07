Ευκαιρίες και παγίδες στο δρόμο της Wall Street

Οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ έκλεισαν νωρίτερα την Πέμπτη με ικανοποιητικά κέρδη σε όλους τους δείκτες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones αυξήθηκε κατά 344,11 μονάδες, ή 0,77%, κλείνοντας στις 44.828,50. Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 207,97 μονάδων, ή 1,02%, κλείνοντας τη συνεδρίαση στις 20.601,10, ενώ ο S&P 500 πρόσθεσε 51,93 μονάδες, ή 0,83%, κλείνοντας στις 6.279,35.

Το ανοδικό σκηνικό για τις μετοχές τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την αγορά εργασίας όπου η οικονομία των ΗΠΑ πρόσθεσε 147.000 θέσεις εργασίας τον Ιούνιο, ευθυγραμμιζόμενη με τη 12μηνη τάση της, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 4,1% και τη δυναμική πίσω από το υπέροχο και ωραίο φορολογικό νομοσχέδιο του προέδρου Τραμπ τροφοδότησαν τον ενθουσιασμό των επενδυτών ενόψει της αργίας της Ημέρας Ανεξαρτησίας.

Το 68% των μετοχών που είναι εισηγμένες στο NYSE σημείωσαν άνοδο και πάνω από 1.200 έφτασαν σε νέα υψηλά 52 εβδομάδων, χαρακτηριστικό της διάχυσης της ανόδου στη δεύτερη κατηγορία των μετοχών που έμειναν πίσω, ακολουθώντας τη λογική εξέλιξη των πραγμάτων.

Η αισιοδοξία για το β' εξάμηνο επιστρέφει

Κορυφαία θέση κατείχαν οι μετοχές τεχνολογίας, οι οποίες ενισχύθηκαν από ένα αισιόδοξο σημείωμα του κλάδου από τη Wedbush Securities που προέβλεπε ένα ισχυρό δεύτερο εξάμηνο του έτους, ωθούμενο από τις δαπάνες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Πιστεύουμε ότι οι μετοχές τεχνολογίας θα έχουν ένα πολύ ισχυρό δεύτερο εξάμηνο του έτους, με τους ουρανούς της Επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης να επιταχύνονται τώρα σε ημιαγωγούς, λογισμικό και στο επιχειρηματικό και καταναλωτικό τοπίο», έγραψαν οι αναλυτές Daniel Ives και η ομάδα τους.

Ο Wedbush τόνισε ότι οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις - που εκτιμώνται σε 2 τρισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια - θα οδηγήσουν σε έναν πολυετή μετασχηματισμό στους κατασκευαστές λογισμικού και τσιπ. Οι κορυφαίες επιλογές της Wedbush για το δεύτερο εξάμηνο του 2025 περιλαμβάνουν τις Nvidia, Meta, Microsoft, Palantir και Tesla, με τις Nvidia και Microsoft να θεωρούνται πρωτοπόροι για να εισέλθουν στη λέσχη της κεφαλαιοποίησης της αγοράς των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων αυτό το καλοκαίρι.

Το υπέροχο νομοσχέδιο είναι γεγονός

Ο πρόεδρος Τραμπ λίγο πριν την ψήφιση έγραψε στο Truth Social: «Πάμε, Ρεπουμπλικάνοι... επιτυγχάνοντας τις μεγαλύτερες φορολογικές περικοπές στην ιστορία και ΤΕΡΑΣΤΙΑ ανάπτυξη».

Η νομοθεσία περιλαμβάνει σαρωτικές μειώσεις φόρων, διευρυμένες αμυντικές και συνοριακές δαπάνες και περιορισμένες μειώσεις στα κοινωνικά προγράμματα. Ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν αρχικά διαιρεθεί για τον δημοσιονομικό αντίκτυπο του νομοσχεδίου, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τελικά συγχωνεύτηκε μετά από ολονύκτιες διαπραγματεύσεις με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

Τι λέει η έκθεση της UBS

Η κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και η γεωπολιτική αστάθεια έχουν ξεπεράσει την οικονομική αστάθεια ως η κύρια ανησυχία μεταξύ των παγκόσμιων κεντρικών τραπεζών, σύμφωνα με την 31η Ετήσια Έρευνα Σεμιναρίου Διαχείρισης Συναλλαγματικών Ισοτιμιών της UBS. Η έκθεση, βασισμένη σε απαντήσεις από σχεδόν 40 κεντρικές τράπεζες που συλλέχθηκαν μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2025, υπογραμμίζει μια σημαντική μετατόπιση στην αντίληψη του κινδύνου.

«Η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου κατατάσσεται στην 1η θέση με 73%», έγραψε η UBS, με την περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών συγκρούσεων να αναφέρεται από το 51% των συμμετεχόντων. Η οικονομική αστάθεια, η οποία παραδοσιακά βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, έπεσε στην τρίτη θέση, όπως σημειώθηκε από το 49% των ερωτηθέντων.

Σε μια αξιοσημείωτη αλλαγή από τα προηγούμενα χρόνια, οι κεντρικές τράπεζες θεωρούν πλέον πολιτικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες ως την κεντρική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι οι περισσότεροι διαχειριστές συναλλαγματικών αποθεμάτων αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει άκαμπτος. Ενώ το 54% αναμένει ότι ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ θα μειωθεί στο 2-3%, το 40% πιστεύει ότι θα παραμείνει μεταξύ 3-4% κατά το επόμενο έτος. Επιπλέον, το 83% αναμένει ότι τα επιτόκια πολιτικής της Fed θα παραμείνουν μεταξύ 3-4% και το 43% προβλέπει ύφεση στις ΗΠΑ έως το 2026.

Σχετικά με την πολιτική των ΗΠΑ, η UBS δήλωσε ότι οι ερωτηθέντες ήταν επιφυλακτικοί για μια δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ, με το 65% να αναφέρει την πιθανή διάβρωση της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ως βασική ανησυχία.

Σχεδόν οι μισοί φοβούνται επίσης μια επιδείνωση του κράτους δικαίου και της ποιότητας των δεδομένων. Όσον αφορά την κατανομή περιουσιακών στοιχείων, ο χρυσός λέγεται ότι παραμένει η κορυφαία επιλογή για αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο σε διάστημα πέντε ετών.

Η εβδομάδα του TACO ή της εφαρμογής των δασμών

Ενώ η Wall Street λειτουργούσε με εορταστικούς ρυθμούς, ενόψει της αργίας της 4ης Ιουλίου, με τον πρόεδρο να γιορτάζει γράφοντας: «we brought the price of eggs back to what they were supposed to be», οι ευρωπαϊκές αγορές δεν ακολουθούσαν την εορταστική διάθεση και παρέμεναν σε πτωτική τάση, καθώς περιμένουν τη λυπητερή στις 9 του μήνα. Σύμφωνα με τη νέα γενιά επενδυτών που ακολουθεί τη νέα εποχή των μεταλλαγμένων αγορών, ο πρόεδρος πάντα θα κάνει πίσω! Οπότε κανένας δεν παίζει το σενάριο εφαρμογής 50% δασμών προς την ΕΕ.

Από τους δασμούς στην αναβαλλόμενη μείωση των επιτοκίων της FED

Τα οικονομικά στοιχεία της περασμένης εβδομάδας έδειξαν ότι οι αγορές αποτιμούν μόλις 75-80% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, σημαντικά μειωμένες από το 92% που ήταν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκαν λόγω των στοιχείων για την απασχόληση: Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 3,90%, ενώ του 10ετούς αυξήθηκε κατά 6,7 μονάδες βάσης στο 4,36%. Ο δείκτης του δολαρίου σημείωσε άνοδο ως απάντηση, ενώ ο χρυσός υποχώρησε.

Συμπερασματικά, ο πληθωρισμός παραμένει σε σταθερή τροχιά προς ώρας, η ανάπτυξη δεν είναι πολύ ασθενής (-0,5%) και η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή. Για τους επενδυτές, αυτό πιθανότατα μεταφράζεται σε ένα καλοκαίρι που θα «κολλήσει» χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, περιμένοντας τον πληθωρισμό να υποχωρήσει πιο αποφασιστικά και την περίοδο των αποτελεσμάτων να ξεκαθαρίσει την εικόνα των μεγάλων της Wall Street, καθώς η 30 του Ιούλη δε θα δώσει την πολυπόθητη μείωση επιτοκίων που επιθυμεί ο πρόεδρος Τραμπ.

Όμως η ιστορία μας δείχνει ότι οι επενδυτές κινούνται με βάση τη λογική εξέλιξη μιας ανοδικής εκτόνωσης. Τη θέση των μεγάλων υπέροχων μετοχών παίρνουν πλέον «μικρές υπέροχες», που υπεραποδίδουν στα πλαίσια της λογικής του τι έχει μείνει πίσω! Αξιοσημείωτα είναι τα δημοσιεύματα για JUNK BONDS ευρωπαϊκών εταιρειών που αγοράζονται μανιωδώς από τους επενδυτές, ενώ η αναζήτηση του φθηνού εμπεριέχει τον κίνδυνο της πλήρης απώλειας κεφαλαίου.

Θα κλείσω με μια προσωπική πινελιά, «το πόσο φθηνή είναι μια αξία, δεν πρέπει να μετριέται με την ακριβότερη αξία αλλά με την προοπτική της». Το λάθος που κάνουν όλοι είναι να λένε ότι πρέπει οι ευρωπαϊκές αγορές να φθάσουν το P/E των αγορών Wall Street, κανένας δεν λέει ότι πρέπει η Wall Street να «εκλογικευτεί»!

