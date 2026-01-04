Wall Street

Σε σημείωμα προς τους πελάτες τους αυτή την εβδομάδα, οι αναλυτές της Bank of America υπογράμμισαν τους τομείς που, σύμφωνα με το μοντέλο τους, οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους μέχρι το 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Investing, η τράπεζα συνέστησε στους επενδυτές να δώσουν προτεραιότητα στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των ακινήτων, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο τομείς εμφανίζονται πλέον ελκυστικοί από την άποψη της αποτίμησης και των δεικτών δυναμικής.

Η BofA γράφει ότι το μοντέλο δυναμικής και αξίας της «κατατάσσει πλέον τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην 1η θέση και τον τομέα των ακινήτων στην 3η θέση – και δίνουμε υπερβολική βαρύτητα και στους δύο τομείς… για επενδυτές με μεσοπρόθεσμες (~12 μήνες) προοπτικές».

Η τράπεζα προσθέτει ότι δίνει βαρύτητα στην αγορά της τεχνολογίας, η οποία κατατάσσεται δεύτερη αυτό το μήνα.

Η ελκυστικότητα των τομέων της υγειονομικής περίθαλψης και των ακινήτων αποδίδεται εν μέρει στην υποστήριξη της αποτίμησης.

Η σημείωση αναφέρει ότι οι δύο τομείς «είναι φθηνοί σε σχέση με τα ιστορικά πολλαπλάσια της αγοράς».

Ωστόσο, η τράπεζα τονίζει ότι η φθηνή τιμή δεν είναι ο μόνος παράγοντας. Υπογραμμίζει τις «θετικές τάσεις στις αναθεωρήσεις σε σύγκριση με την ευρύτερη αγορά, καθώς και την υπεραπόδοση των τελευταίων τριών μηνών», οι οποίες μαζί «υποδηλώνουν καλή αξία».

Αντίθετα, η BofA είναι πιο επιφυλακτική όσον αφορά τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, παρά το γεγονός ότι δίνει υπερβολικό βάρος στον τομέα αυτό στη στρατηγική της.

Η BofA προειδοποιεί ότι «είναι λιγότερο πιθανό να ανακάμψει στο εγγύς μέλλον», επειδή επί του παρόντος «θεωρείται ως «παγίδα αξίας» – φθηνό μόνο επειδή η σχετική τιμή του έχει πέσει ταχύτερα από ό,τι οι αναλυτές έχουν μειώσει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη».