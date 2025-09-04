Wall Street

Αυστηρότερα κριτήρια για την εισαγωγή εταιρειών ανακοίνωσε την Πέμπτη η εταιρεία διαχείρισης του Nasdaq, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την καταπολέμηση της πιθανής χειραγώγησης της αγοράς.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αλλαγές ακολουθούν μια αναθεώρηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων που σχετίζονται με «πιθανά σχέδια pump-and-dump σε ένα περιβάλλον cross-market συναλλαγών στις ΗΠΑ».

Οι νέοι κανόνες στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην αύξηση των ελάχιστων προτύπων ρευστότητας.

O Nasdaq θα απαιτήσει από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Κίνα να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 25 εκατομμύρια δολάρια από δημόσιες προσφορές για να πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

Υπενθυμίζεται πως ο Nasdaq διεξήγαγε μια πολυετή έρευνα με στόχο την καταστολή των άγριων ράλι μετοχών μικρότερων εταιρειών από την Κίνα, μετά την πρόσφατη άνοδο των μετοχών τέτοιων εταιρειών που συγκεντρώνουν μικρά ποσά στις δημόσιες προσφορές τους.

Οι επενδυτές έχουν πληγεί σοβαρά από ορισμένες από αυτές τις εισαγωγές, καθώς ορισμένες κινεζικές μετοχές έχουν σημειώσει άνοδο έως και 2.000% κατά την πρώτη τους εμφάνιση, για να καταρρεύσουν τις επόμενες ημέρες.

Ένας ρεκόρ αριθμός κινεζικών εταιρειών επιδιώκει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ φέτος, παρά τις ασταθείς σχέσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ και τον αυστηρό ρυθμιστικό έλεγχο.

Σημειώνεται πως οι κορυφαίοι διαχειριστές χρηματιστηρίων των ΗΠΑ προσπαθούν να κλείσουν τα κενά στα πρότυπα ρευστότητας που ορισμένες κινεζικές εταιρείες έχουν εκμεταλλευτεί στο παρελθόν.

Το 2022, ο Nasdaq εξέδωσε κανόνες που απαιτούσαν από τις εταιρείες που εισέρχονται στο χρηματιστήριο να έχουν τουλάχιστον 300 επενδυτές που κατέχουν τουλάχιστον 100 μετοχές ο καθένας, με συνολικό ελάχιστο ποσό 2.500 δολάρια.

Περισσότερες από 100 κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της τεχνολογίας Alibaba, JD.com και Baidu, είναι εισηγμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες, με συνολική αγοραία αξία περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Αναθεώρησης Οικονομικών και Ασφάλειας ΗΠΑ-Κίνας.