Ασιατικές αγορές: Θετικές τάσεις στο ξεκίνημα του νέου έτους - Νέο ιστορικό υψηλό για τον Kospi

Οι ασιατικές αγορές ξεκίνησαν το νέο έτος με θετική εικόνα, καθώς ορισμένα χρηματιστήρια παρέμειναν κλειστά λόγω αργιών, ενώ άλλα κατέγραψαν ισχυρά κέρδη

Συγκεκριμένα, ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 2,27%, κλείνοντας σε επίπεδο-ρεκόρ στις 4.309,63 μονάδες. Η Samsung Electronics σημείωσε άνοδο περίπου 7%, αφού η εταιρεία φέρεται να ανέφερε ότι πελάτες επαίνεσαν τις κάρτες μνήμης υψηλής ευρυζωνικότητας (HBM).

Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 2,17%, κλείνοντας στις 945,57 μονάδες.

Ορισμένες αγορές παρέμειναν κλειστές λόγω των εορτών, μεταξύ αυτών η Ιαπωνία και η ηπειρωτική Κίνα.

Ο δείκτης HSI του Χάνγκ Σενγκ σημείωσε άνοδο 2,54% στις 26.278,26 μονάδες, με τις μετοχές εκπαιδευτικών υπηρεσιών να ηγούνται των κερδών.

Στο μεταξύ, η οικονομία της Σιγκαπούρης αναπτύχθηκε κατά 5,7% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης της μεταποίησης το τελευταίο τρίμηνο.

Την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Λόρενς Γουόνγκ ανακοίνωσε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ότι η χώρα κατέγραψε ισχυρότερη του αναμενόμενου ανάπτυξη κατά 4,8% για το σύνολο του 2025.

Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 σημείωσε άνοδο 0,60% στις 26.305,55 μονάδες. Παράλληλα, ο αυστραλιανός δείκτης ASX 200 έκλεισε με άνοδο 0,15%, στις 8.727,8 μονάδες.