Ασιατικές αγορές: Κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα, με την προσοχή στη Μέση Ανατολή

Ανοδικά πρόσημα επικράτησαν για τη Δευτέρα στα χρηματιστήρια της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, καθώς οι περισσότερες αγορές της Ασίας ήταν κλειστές λόγω εθνικών αργιών.

Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών διεθνώς παραμένουν οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου και χωρίς να διαφαίνεται αποκλιμάκωση στον ορίζοντα. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε διορία στο Ιράν μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) ώστε να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, που ουσιαστικά έχουν «παγώσει» από την έναρξη της σύρραξης.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα, με τις τιμές του πετρελαίου Brent πέριξ των 110 δολαρίων ανά βαρέλι.

Με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής προσφοράς, ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και οι σύμμαχοι του (OPEC+) συμφώνησε σε μια μικρή αύξηση της παραγωγής κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα για τον Μάιο.



Ωστόσο, η απόφαση αυτή θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό στα χαρτιά, καθώς αρκετοί από τους βασικούς παραγωγούς της ομάδας δεν είναι σε θέση να αυξήσουν την παραγωγή λόγω του πολέμου.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στο Τόκιο κέρδιζε 0,49% στις 53.385 μονάδες, ο Kospi στη Σεούλ ενισχύθηκε 1,36% στις 5.450 μονάδες και ο Nifty 50 στην Ινδία σημείωνε πτώση 0,2% στις 22.666 μονάδες.