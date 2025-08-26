Ασιατικές αγορές: Αρνητικά πρόσημα με φόντο τη ρητορική Τραμπ για δασμούς και την απόλυση της Λίζα Κουκ

Με αρνητικά πρόσημα ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στις ασιατικές αγορές την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τη ρητορική κλιμάκωσης των δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την απόφασή του να απολύσει τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ.

Συγκεκριμένα, πτώση 0,41% κατέγραψε ο δείκτης ASX 200 της Αυστραλίας στις 8.935,60 μονάδες και ο Nikkei της Ιαπωνίας κατά 0,93% στις 42.410,65 μονάδες.

Απώλειες σημείωσε και ο Nifty 50 της Ινδίας κατά 0,67% στις 24.802,15 μονάδες, όπως και ο HSI του Χανγκ Σενγκ κατά 0,51% στις 25.696,03 μονάδες.

Τέλος, ο δείκτης SHANGHAI του ομώνυμου χρηματιστηρίου κινήθηκε καθοδικά κατά 0,14% στις 3.878,32 μονάδες.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Τραμπ προειδοποίησε για «δασμούς 200% ή κάτι τέτοιο» στην Κίνα, εάν η χώρα δεν εξάγει σπάνιες γαίες μαγνητών στις ΗΠΑ, ενώ απείλησε επίσης με δασμούς σε χώρες που δεν καταργούν ψηφιακούς φόρους και συναφείς ρυθμίσεις.

Μετά την απόλυση της Λίζα Κουκ στις ΗΠΑ, η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε, ενώ ο δείκτης δολαρίου των ΗΠΑ, που μετρά τις κινήσεις του αμερικανικού νομίσματος έναντι έξι βασικών νομισμάτων, περιόρισε τις πρώτες απώλειες και διατηρήθηκε σταθερός.

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων των ΗΠΑ αυξήθηκαν περίπου κατά 2,5 μονάδες βάσης στο 4,3023%.

Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τη συνάντηση μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας για τη λεπτομερή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας που ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα και όριζε δασμούς 15% στις εξαγωγές της ασιατικής χώρας προς τις ΗΠΑ.