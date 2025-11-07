Ασιατικές αγορές: Αρνητικά πρόσημα με φόντο τη νέα πτώση των μετοχών AI

Με αρνητικά πρόσημα ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στις ασιατικές αγορές την Παρασκευή, καθώς συνεχίζονται οι ανησυχίες για υψηλές αποτιμήσεις μετοχών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ειδικότερα, ο ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε απώλειες κατά 0,66% στις 8.769,70 μονάδες, όπως και ο NIKKEI της Ιαπωνίας κατά 1,19% στις 50.276,37 μονάδες.

Επίσης, ο HSI του Χανγκ Σενγκ κινήθηκε πτωτικά 0,96% στις 26.232,33 μονάδες. Ομοίως, και ο SHANGHAI του ομώνυμου χρηματιστηρίου στις 3.997,556 μονάδες.

Παράλληλα, στις ΗΠΑ, οι μετοχές μεγάλων εταιρειών AI κατέγραψαν πτώση την Πέμπτη, επιβαρύνοντας το κλίμα. Οι μεγαλύτερες απώλειες σημειώθηκαν σε Nvidia, Microsoft, Palantir, Broadcom και Advanced Micro Devices.

Μόνο ο Nifty 50 της Ινδίας σημείωσε κέρδη κατά 0,10% στις 25.538,10 μονάδες.

Στην Κίνα, οι εξαγωγές τον Οκτώβριο μειώθηκαν κατά 1,1% σε δολάρια ΗΠΑ σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από την εκτίμηση για αύξηση 3%, μετά την άνοδο 8,3% του Σεπτεμβρίου.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν μόλις 1% (αντί 3,2% που ήταν το αναμενόμενο), ενώ η αδύναμη εγχώρια ζήτηση συνεχίζει να επηρεάζει την οικονομία λόγω της παρατεταμένης κρίσης στην αγορά ακινήτων, της αύξησης της ανασφάλειας στις θέσεις εργασίας και της μείωσης των μέτρων τόνωσης της κατανάλωσης.

Οι μετοχές της Bharti Airtel κατρακύλησαν μετά την ανακοίνωση της μονάδας της Singtel ότι πούλησε μερίδιο στην ινδική εταιρεία έναντι 1,5 δισ. δολαρίων Σιγκαπούρης (1,15 δισ. δολάρια ΗΠΑ).

Η μετοχή της Singtel ενισχύθηκε μέχρι 5,11%, φτάνοντας σε ιστορικό intraday υψηλό, ενώ η Airtel υποχώρησε έως 4,34%. Η Singtel δήλωσε ότι η πώληση έγινε για «βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου μέσω ανακύκλωσης περιουσιακών στοιχείων», μειώνοντας το μερίδιό της στην Airtel από 28,3% σε 27,5%.

Ο CFO Arthur Lang ανέφερε ότι οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων της Singtel φτάνουν πλέον τα 5,6 δισ. δολάρια Σιγκαπούρης, πάνω από το μισό του μεσοπρόθεσμου στόχου για 9 δισ. δολάρια Σιγκαπούρης.