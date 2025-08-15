Ασιατικές αγορές: Άλμα 1,7% για τον Nikkei, κέρδη και στην Κίνα παρά τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία

Ανοδική κίνηση ακολούθησαν κατά βάση οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές στο κλείσιμο της εβδομάδας, με τις μετοχές της Ιαπωνίας να ενισχύονται έντονα λόγω της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης του δεύτερου τριμήνου και τους δείκτες στην ηπειρωτική Κίνα να αψηφούν τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία της χώρας, τα οποία όμως έδειξαν να προβληματίζουν το Χονγκ Κονγκ.

Σημειώνεται ότι οι αγορές σε Νότια Κορέα και Ινδία παρέμειναν κλειστές λόγω αργιών, κάτι που οδήγησε σε γενικότερα μειωμένους όγκους συναλλαγών στην περιοχή.

Στο Τόκιο, ο Nikkei 225 πραγματοποίησε άλμα 1,7% στις 43.387 μονάδες, επαναπροσεγγίζοντας το ιστορικό υψηλό των 43.451 μονάδων που κατέγραψε την Τετάρτη, αφότου η οικονομία της Ιαπωνίας αναπτύχθηκε κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση μετά την ασθενική ανάπτυξη κατά 0,1% στο πρώτο τρίμηνο.

Οι ρυθμοί ανάπτυξης στο δεύτερο τρίμηνο ξεπέρασαν κατά πολύ και τη μέση εκτίμηση των οικονομολόγων, που περίμεναν ξανά μία οριακή ενίσχυση του ιαπωνικού ΑΕΠ κατά 0,1%, σύμφωνα με έρευνα του Reuters. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, το ΑΕΠ της Ιαπωνίας αναπτύχθηκε κατά 1,2% το δεύτερο τρίμηνο, μετά την ετήσια ανάπτυξη 1,8% του πρώτου.

Θετικό είναι το κλίμα και στην Κίνα, όπου ο διευρυμένος CSI 300 ενισχύεται κατά 0,6% παρά τα στοιχεία που έδειξαν ότι η οικονομία της χώρας "βάλτωσε" τον Ιούλιο.

Παρομοίως, η Σαγκάη σημειώνει άνοδο 0,65% και ο SZSE Component ενισχύεται κατά 1,6%. Ωστόσο, τα στοιχεία προβληματίζουν τους επενδυτές στο Χονγκ Κονγκ, με τον Hang Seng να σημειώνει απώλειες 1,3%.

Από εκεί και πέρα, κέρδη 0,7% σημείωσε και ο ASX 200 στην Αυστραλία.

Σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της Κίνας, οι λιανικές πωλήσεις στη χώρα αυξήθηκαν τον περασμένο μήνα κατά 3,7% σε ετήσια βάση, μένοντας αισθητά πίσω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για ανάπτυξή τους κατά 4,6%, ενώ τον Ιούνιο είχαν αυξηθεί κατά 4,8%.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε μεν κατά 5,7% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, αλλά αυτό ήταν το χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους και επίσης χαμηλότερο των εκτιμήσεων των αναλυτών για αύξηση 5,9%. Παράλληλα, οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 1,6% την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου χάνοντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων για + 2,7%.