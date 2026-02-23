Ασία: Ράλι σε Χονγκ Κονγκ και Κορέα με αιχμή την τεχνολογία

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν τη Δευτέρα οι ασιατικές αγορές, καθώς η αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς στις ΗΠΑ επηρέασε την όρεξη για ρίσκΑ, ενώ οι σημερινές αργίες στην Κίνα και την Ιαπωνία διατήρησαν τους όγκους συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα.

Οι μετοχές του Χονγκ Κονγκ ξεπέρασαν τις προσδοκίες λόγω της ανόδου των τοπικών εταιρειών τεχνολογίας και αυτοκινήτων, ενώ η Νότια Κορέα σημείωσε ρεκόρ ανόδου λόγω της ανόδου των κατασκευαστών τσιπ, ιδίως της Samsung και της SK Hynix.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ είχε την καλύτερη απόδοση στην Ασία τη Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 2,46%.

Οι μετοχές με εξαγωγικό προσανατολισμό, ιδίως εκείνες με έκθεση στις ΗΠΑ, ήταν μεταξύ των μετοχών με τις καλύτερες επιδόσεις, καθώς οι αγορές στοιχηματίζουν σε ένα πολύ λιγότερο επιθετικό δασμολογικό καθεστώς στην Ουάσινγκτον.

Στο Χονγκ Κονγκ, η προσοχή στράφηκε επίσης στην ηπειρωτική Κίνα μετά τις εβδομαδιαίες διακοπές της Κινεζική Πρωτοχρονιάς.

Η αισιοδοξία για την τεχνολογία ήταν ένα σημαντικό σημείο στήριξης για τις αγορές της Νότιας Κορέας, με τον KOSPI να σημειώνει άνοδο 0,65% σε νέο ιστορικό υψηλό.

Οι κατασκευαστές τσιπ Samsung Electronics και SK Hynix έδωσαν μεγάλη ώθηση στον δείκτη, εν μέσω αυξανόμενων ενδείξεων ότι θα επωφεληθούν σημαντικά από τη ζήτηση για προηγμένα τσιπ μνήμης που τροφοδοτείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ένα δημοσίευμα την περασμένη εβδομάδα ανέφερε ότι η Samsung ήταν πιθανότατα έτοιμη για μια σημαντική συμφωνία με την Nvidia για την προμήθεια προηγμένων τσιπ μνήμης για τους πρωτοποριακούς επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της τελευταίας.

Ο αυστραλιανός δείκτης ASX 200 υποχώρησε κατά 0,6%.