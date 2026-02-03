Ασία: Πρασίνισαν τα ταμπλό - Ράλι ανόδου σε Nikkei και Kospi με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Οι ασιατικές αγορές ανέκαμψαν απότομα την Τρίτη, με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία να οδηγούν την κούρσα των κερδών εν μέσω της ανόδου των μετοχών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη , και την Ινδία να σημειώνει άνοδο χάρη στη συμφωνία με τις ΗΠΑ, ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας αύξησε τα επιτόκια όπως αναμενόταν.

Η ανάκαμψη ήρθε έπειτα από ένα σταθερό κλείσιμο στη Wall Street με κέρδη στις μετοχές τεχνολογίας και κατασκευής τσιπ, καθώς οι επενδυτές αναμένουν σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα, μεταξύ άλλων από την Amazon και την Alphabet.

Η Τράπεζα της Αυστραλίας τα επιτόκια όπως αναμενόταν

Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας αύξησε τα επιτόκια την Τρίτη, ανεβάζοντας το επίσημο επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 3,85%, την πρώτη αύξηση από τον Νοέμβριο του 2023, καθώς επανεμφανίστηκαν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο της RBA ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση των επιτοκίων, αντιστρέφοντας μέρος του κύκλου χαλάρωσης του περασμένου έτους, καθώς ο πληθωρισμός ξεπέρασε το στόχο της κεντρικής τράπεζας για 2%–3% και η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ανθεκτική.

Η κίνηση αυτή ήταν ευρέως αναμενόμενη από τις αγορές και τους οικονομολόγους.

Άνοδος των ινδικών αγορών μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ο ινδικός δείκτης Nifty 50 σημείωσε άνοδο έως και 5% κατά την έναρξη των αγορών, πριν περιορίσει μέρος των κερδών του. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια εμπορική συμφωνία με την Ινδία, μειώνοντας τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα από 50% σε 18%.

Η ανακοίνωση ακολούθησε μήνες διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι τιμωρητικοί δασμοί είχαν αυξηθεί έως και 50%, και θεωρήθηκε ευρέως ως ένα βήμα προς την ομαλοποίηση των εμπορικών σχέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των αγορών ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία και την επέκταση των εισαγωγών ενέργειας και άλλων προϊόντων από τις ΗΠΑ.

Ο KOSPI έκλεισε με άνοδο σχεδόν 7% (6,84%) και ο Nikkei 4% χάρη στην ανάκαμψη του τεχνολογικού κλάδου

Το κλίμα απέναντι στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ήταν ασταθές τις τελευταίες συνεδριάσεις. Η αισιοδοξία για την ταχεία υιοθέτηση και τις ισχυρές προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης έδωσε τη θέση του σε απότομες ρευστοποιήσεις κερδών, αφού τα αποτελέσματα της Microsoft ανέδειξαν τις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τα περιθώρια κέρδους στο εγγύς μέλλον.

Ωστόσο, η ανάκαμψη της Τρίτης υποδηλώνει ότι οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να αγνοήσουν τις βραχυπρόθεσμες αντιξοότητες, στοιχηματίζοντας ότι η ζήτηση για υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης θα συνεχίσει να στηρίζει τους κατασκευαστές τσιπ και τους προμηθευτές τεχνολογίας.

Ο δείκτης KOSPI της Σεούλ σημείωσε άνοδο σχεδόν 6%, με τις μετοχές της Samsung Electronics και SK Hynix να σημειώνουν άνοδο μεταξύ 7,5% και 8,5%.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε 4%, υποστηριζόμενος από μια ευρεία άνοδο των μετοχών των κατασκευαστών τσιπ και των τεχνολογικών μετοχών, καθώς και από την αποδυνάμωση του γιεν.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,2%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai Shenzhen CSI 300 σημείωσε άνοδο 0,2%, ενώ ο Shanghai Composite αυξήθηκε κατά 0,4%.

Ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης σημείωσε άνοδο σχεδόν 1%.